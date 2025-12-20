「脱マンネリ」したい大人へ！【しまむら】おしゃれさんの「パンツコーデ」が参考になる♡

寒さが深まる冬こそ、パンツスタイルで軽やかにおしゃれを更新したいところ。とはいえ「毎日のコーデがワンパターン化してきた……」なんて人も少なくないはず。そこで頼りになりそうなのが【しまむら】の旬パンツ。一点投入でコーデが新鮮になりそうな今っぽいシルエットが勢ぞろい。今回は、おしゃれさんが実際に取り入れている着こなしから、参考になりそうな「パンツコーデ」をピックアップしました。

ゆるっと上品！ 淡色パンツでつくる大人リラックスコーデ

しまむらの淡色パンツを主役に、ゆるさときちんと感をほどよくミックスした着こなし。トップスはラメセーター × 裾バルーンのドッキングトップスで立体感をプラス。パンツのまろやかな色味が全体を柔らかくまとめ、シンプルなのに空気感のあるスタイルに。足元はボリューム感のある黒シューズで引き締めて、大人が真似しやすいクリーンなバランスに仕上がっています。

ラフなのに手抜きじゃない！ ワイドパンツでこなれカジュアル

しまむらの黒ワイドパンツに、ラフなジップアップジャケットとフリルヘムトップスをレイヤードした奥行きある着こなし。ドレープ感のあるワイドパンツは、コーデにリラックス感をプラスしつつ上品に格上げしてくれそう。甘くなりすぎない、チラ見せのフリルもほどよいアクセントに。ブルー系バッグとスニーカーで色味をリンクさせて、抜け感のあるこなれカジュアルに。

楽チンとおしゃれを両得！ ワイドジーンズで今っぽ映え

しまむらのウエストゴム仕様のワイドジーンズは、ゆるっと穿けそうなのにシルエットが綺麗なところが魅力。ロゴ入りトップスにワインカラーのカーデを羽織って、抜け感のあるスタイルに仕上げています。ジーンズのワイド感が縦ラインを強調してくれるから、リラックスした組み合わせでもすっきりとした印象に。小物は黒バッグやポインテッドトゥパンプスで大人っぽさをひとさじ。デイリーに真似しやすいカジュアルコーデです。

このバランスがちょうどいい！ カーブパンツでつくるゆるコーデ

こちらのカーブパンツは、丸みのあるシルエットで穿くだけで今っぽさを演出してくれそうな一本。短丈セーターとのシンプルな組み合わせも、パンツの立体ラインがしっかり映え、こなれ感たっぷりに仕上がっています。ブラウン小物であたたかみを添えることで、白パンツのクリーンさが際立ち季節感もキープ。リラックス感がありながらも、大人っぽさも失わないバランスが魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aka_wear__様、@uuut3671様、@marino12131様、@taeminariki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子