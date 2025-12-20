タレントの塚本恋乃葉(21)が20日までに自身のインスタグラムを更新。キュートなセーラー服姿を披露した。



【写真】さわやか笑顔&ピースの制服姿に「全然違和感ない」の声

広島ホームテレビ「競輪塾」で着用したもので、「U字工事さんが競輪を基礎からわかりやすく解説する競輪塾、第9弾にお邪魔させていただきました!」とつづり、収録の際のオフショットを公開。「生まれ変わったアーバンサイクルパークス広島は魅力がいっぱいで、綺麗なバンクにも入らせていただきました」と、さわやかな制服姿でピースするショットなどを投稿した。



この投稿にファンからは「恋乃葉ちゃんセーラー服似合ってる」「全然違和感ないですね」「JKに見える」「めちゃめちゃ最高に可愛い」「こんな可愛い子がいる学校行きたい」などの声が寄せられている。



塚本は2023年11月のホリプロスカウトキャラバンでグランプリを獲得。現在は日テレ系「世界の果てまでイッテQ!」で“出川ガールズ”としても注目を集めている。父は元プロ野球・広島投手で競輪選手に転向した塚本善之氏。



（よろず～ニュース編集部）