戦後日本の裏側では、政官財を動かす“黒幕”たちが静かに力を振るってきた。闇社会との関係だけでは語れない、金脈と人脈を駆使した彼らの実像とは――。

ここでは、軍事ジャーナリスト・黒井文太郎氏の著書『日本黒幕大全 金脈と人脈で戦後80年を動かした怪物48人の正体』（徳間書店）より一部を抜粋。戦後最大級のフィクサーとして知られる児玉誉士夫氏の素顔に迫る。（全2回の1回目／2回目に続く）



服役を繰り返したイケイケの右翼青年

松本清張の代表作「けものみち」には、政財界から裏社会まで絶大な権力を持つ「黒幕」が登場する。米倉涼子主演のTVドラマでは平幹二朗が、昔の映画版では小沢栄太郎が怪演した。いかにも「ザ・黒幕」といった役どころだ。

そのイメージに最も近い実在の人物といえば、やはり児玉誉士夫になるだろう。政財界だけでなく、裏社会にまで広く顔が利く大物右翼である。

児玉は1911（明治44）年、福島県で生まれた。10代の頃から、右翼団体を転々とし、天皇直訴事件や国会ビラ撒き事件、閣僚脅迫事件などに連座して何度も服役している。当時20歳そこそこだった児玉は、まさにイケイケの右翼青年だった。その間、独自の右翼団体「独立青年社」を設立。首相暗殺計画を含む大規模騒乱未遂で逮捕されて、さらに服役した。

強引な物資集めを行った「児玉機関」

その後、1937（昭和12）年の日中戦争開戦頃から、中国大陸に渡って外務省や陸軍の下請け業務に従事する。1941（昭和16）年の太平洋戦争開戦直前、笹川良一の手配で海軍省航空本部の嘱託となり、戦時中を通して上海でタングステンやコバルトなどの戦略物資の調達を行った。これが「児玉機関」である。

児玉機関には大陸浪人崩れやアウトローな若者が多く、現地でなかば略奪に近い、かなり強引な物資集めを行った。そのため、児玉の手元には多くの戦略物資、さらにダイヤモンドやプラチナなどの貴金属があった。終戦時、児玉はそれらを隠匿。大量の貴金属を密かに日本に持ち帰ったのだ。

「自由民主党が結党された際にも、その裏で根回しを…」人脈を生かし政局で暗躍

終戦直後、児玉は古参の政界フィクサー・辻嘉六の働きかけで鳩山一郎（鳩山由紀夫の祖父）の日本自由党の結党資金を提供。その後、A級戦犯容疑者として巣鴨プリズンに収監されるが、不起訴で釈放されると、再びフィクサーとして右翼活動を始めた。

培った人脈は、戦後まもなく長期政権を担った吉田茂のライバルに連なっている。前出の鳩山一郎、三木武吉、岸信介（安倍晋三の祖父）、河野一郎（河野太郎の祖父）などだ。

その人脈を生かし、児玉は数々の政局で暗躍した。吉田茂失脚の布石となった鳩山一郎と吉田内閣農相との極秘会談を仕掛けたほか、鳩山と岸が組んだ日本民主党結党や、さらに保守合同によって自由民主党が結党された際にも、その裏で根回しを行った。

岸政権末期に、自民党有力者の政権“談合”が行われ、次期首相と同義である自民党総裁の席に誰が就くかを話し合った。結果、大野伴睦、河野一郎、佐藤栄作（岸信介の弟）の順にという密約が結ばれた。この秘密会談の立会人を務めたのも児玉だった。

「暴力団絡みのトラブルの解決なら、児玉に仲裁を」

こうした政局だけでなく、当時の政財界中枢の非公式アドバイザーあるいは代理人として、多くの裏工作にも携わった。

たとえば、関係者が惨殺される事件まで起きた九頭竜ダム不正入札疑惑で、地権者と事業主との補償交渉の調停を行った。あるいは、日韓国交正常化交渉でも、韓国政府との裏調整を行っていたことが、韓国側の外交資料に明記されている。

戦後の黒幕の中でも、児玉は最も暴力団に深い人脈を持つ人物だった。戦時中に上海で暴れていた児玉機関に血の気の多い若者が多かったと前述したが、その中に岡村吾一という人物がいた。

この岡村が戦後、群馬・埼玉の博徒を束ね、暴力団「北星会」会長という任俠界の大物となったことで、児玉の裏社会への影響力が築かれた。この裏社会への太い人脈は、政財界からすると「暴力団絡みのトラブルの解決なら、児玉に仲裁を依頼すればいい」ということになった。

岸政権が、児玉に暴力団動員を依頼した理由

60年安保闘争後、児玉は左翼潰しに暴力団を使うことを考え、岡村を仕切り役として関東の有力暴力団を結集させ、「関東会」を作った。関東会に参加したのは錦政会（現・稲川会）、住吉会、松葉会、日本国粋会、義人党、東声会で、児玉はこれらの組に人脈を広げた。東声会会長の町井久之とは、前述した日韓交渉時の裏交渉でも協力して臨んでいる。

もっとも、左翼の対抗勢力に暴力団を使うというアイデアは、児玉のオリジナルではない。戦後まもない頃に吉田茂内閣の木村篤太郎法相が、共産革命阻止を目的に全国の有力暴力団を糾合し、20万人の民兵組織「反共抜刀隊」を創設する計画を立てた。

あまりに無謀だとして吉田首相が承認せずに立ち消えになったが、その後、60年安保闘争時に岸政権が、児玉に暴力団動員を依頼したのだ。

暴力団からの動員は3万人以上だった

これは、60年安保改定で当時の米国・アイゼンハワー大統領の訪日が決まった際、安保反対派による大規模デモを蹴散らすために、武闘派のグループを作るという案だった。このグループは「アイク歓迎実行委員会」と名付けられた。

アイク歓迎実行委員会には、前出・木村篤太郎らが参加する自民党系反共団体「新日本評議会」、やはり木村が率いる右派宗教横断組織「紀元節奉祝会」（中核は生長の家）、元軍人組織「日本郷友連盟」の有志、さらに児玉が結成していた右翼横断組織「全日本愛国者団体会議（全愛会議）」が参加することになった。この全愛会議の裏部隊として、児玉の呼びかけで暴力団が動員される計画だった。

もとより右翼団体からの動員予定が約5000人、元軍人・宗教団体から約1万人だったのに対して、暴力団からの動員は3万人以上だったという。アイク歓迎実行委員会は実質的には、岸政権の依頼で児玉が組織した「デモ粉砕の暴力団大動員」と言っていいだろう。

結局、この時は訪日が中止になったため、この暴力団動員は行われなかった。児玉のような人物が政界で重宝された無茶苦茶な時代とはいえ、仮に計画が実行されていたら、日本現代史の汚点になっていたに違いない。

