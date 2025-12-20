〈10代で右翼団体入り、20代で首相暗殺を計画、自民党創設に関わっただけじゃない…「暴力団に深い人脈を持つ」“伝説の右翼”児玉誉士夫とは何者か？〉から続く

戦後日本の裏側では、政官財を動かす“黒幕”たちが静かに力を振るってきた。闇社会との関係だけでは語れない、金脈と人脈を駆使した彼らの実像とは――。

ここでは、軍事ジャーナリスト・黒井文太郎氏の著書『日本黒幕大全 金脈と人脈で戦後80年を動かした怪物48人の正体』（徳間書店）より一部を抜粋。戦後最大級のフィクサーとして知られる児玉誉士夫氏の素顔に迫る。（全2回の2回目／1回目から続く）



行動右翼の代表的組織「全日本愛国者団体会議」を創設

児玉誉士夫は太平洋戦争中に上海で「児玉機関」を率いて、なかば略奪のような海軍の戦略物資調達を行い、終戦時のドサクサに大量の貴金属を持ち帰った。その資金を鳩山一郎らの新党創設など政界工作に使ったことで「大物フィクサー」にのし上がった男だった。

児玉は戦後の右翼界でも大きな影響力を持っていた。特に1959（昭和34）年には有力な右翼を集めた「全日本愛国者団体会議」（全愛会議）の創設を主導し、自身は最高顧問に名を連ねた。

全愛会議は約80団体で発足したが、1965（昭和40）年頃までには400団体以上が参加する、名実ともに日本の行動右翼の代表的組織となった。

その全愛会議の中核組織のひとつとして、1960（昭和35）年に児玉直系の武闘派組織として義人党や護国団など28団体から成る「青年思想研究会」（青思会）を創設。

青思会は70年安保闘争の絶頂期だった1969（昭和44）年に全愛会議を名目上は脱退して山中で軍事訓練を行い、左翼学生過激派を襲撃するなど、その行動をエスカレートさせていった。つまり、児玉は直系の右翼過激派を育成していたと言える。

裏社会にも通じ「裏の調整役」として影響力を持ったが…

さらに、児玉機関時代の配下だった岡村吾一が戦後に関東の有力暴力団「北星会」会長になったことから、児玉は裏社会にも広く顔が利いた。

さらなる暴力団ネットワークへの影響力拡大を狙い、当初は全国の組織を「東亜同友会」という新組織に大同団結させることを目論んだ。が、山口組など関西の組織のとりまとめに失敗し、1963（昭和38）年に関東限定で「関東会」を作った。

こうして児玉は、政財界と裏社会の両方に通じることから、裏の調整役として大きな影響力を持った。

ただし、それはあくまで社会の水面下に君臨する黒幕としての力だった。ところが、その児玉の名前が連日、新聞に載るような事態が1976（昭和51）年に勃発する。戦後最大の疑獄事件といわれるロッキード事件である。

「約21億円をコンサルタント料として児玉に渡していた」

全日空の次期機種選定にあたって、米ロッキード社が全日空に影響力のある日本の政治家に賄賂をばら撒いていたとされる事件で、田中角栄元首相が受託収賄罪で有罪になったことで日本社会に大きな衝撃を与えた。

同事件は米国議会で最初に火がついた形だったが、その公聴会でロッキード社の会計検査人が「裏工作の主ルートは児玉誉士夫で、同社は総額約700万ドル（当時の為替相場で約21億円）をコンサルタント料として児玉に渡していた」と証言したのだ。

東京地検特捜部の捜査などで浮上したロッキード社から日本政界への裏工作ルートは3つあった。（1）総合商社・丸紅を通じた丸紅ルート（2）全日空から自民党運輸族議員への全日空ルート（3）児玉誉士夫から田中角栄の盟友である小佐野健治・国際興業社主を経由する児玉ルート。

しかし、児玉は病気を理由に捜査をかわし、最後まで一切、口を割らずに逃げ切った。

「年間5000万円」「成功報酬25億円」ロッキード社との秘密契約の中身

もっとも、児玉の名前がこうした大型疑獄で登場したのは、この事件が初めてではない。

たとえば、1958（昭和33）年の自衛隊次期戦闘機機種選定でもロッキード社とグラマン社の熾烈な戦いがあったが、この時も児玉はロッキード社の秘密代理人として、河野一郎・自民党総務会長と協力し、ロッキード社機の逆転決定に暗躍した疑惑がある。

あるいは、1977（昭和52）年の自衛隊次期対潜哨戒機選定で、当初の国産路線を覆してロッキード社機に逆転決定した際も、同社の秘密代理人は児玉だった。

前出のロッキード社・会計検査人は「児玉には1960年代から仕事をしてもらっていた」とも証言しているが、実際にロッキード事件で明らかになった同社資料によると、児玉が同社の秘密代理人として正式に契約したのは1969（昭和44）年のこと。

その後、両者の秘密契約は改定されているが、結局、1973（昭和48）年には「コンサルタント料として年間5000万円」「対潜哨戒機50機以上の販売で成功報酬25億円」などの巨額の報酬契約が結ばれている。

「何らかの“圧力”が…」児玉が司法の追及から逃げ切ったワケ

このように児玉の疑惑は強かったが、前述したように司法の追及からは逃げ切った。一時は児玉の側近を逮捕するなど、特捜部は児玉ルートにも迫ったのだが、途中からトーンダウンしている。もしかしたら何らかの“圧力”があったのかもしれない。

それにロッキード事件の最中、同社と児玉を繫いだ日系の元米軍人・福田太郎が病気で急死するということもあった。彼が入院していたのは東京女子医大病院。

重要参考人だった児玉の国会証人喚問を防ぐためにニセ診断書を作成したうえ、国会派遣の医師団を騙すために児玉に薬物を注射した、いわくつきの病院だった。まさか福田は……と、ちょっとコワい話もある。

「単なるプロの詐欺師」「ギャングで泥棒」CIAによる児玉の評価

このように米国大企業の秘密代理人を務めたことから、児玉誉士夫はCIAとも太いパイプがあるのではないかとの噂もあった。戦後の占領期に米軍情報部門は反共のために元A級戦犯容疑者を含む日本の大物右翼あるいは元軍人などと接触して協力関係を結んだが、そのうちの何人かは後にCIAの協力者になった。児玉もその1人ではないかというのだ。

実際に児玉は戦後、米軍情報部門の協力者だった有末精三・元陸軍参謀本部第2部（情報部）部長を通じて、米軍のために朝鮮半島や中国大陸との密輸ルートを使った諜報活動に手を貸した形跡がある。

ただし、米側の児玉の評価は最悪で、CIAは児玉との協力を拒否している。CIAの機密解除文書では、当時の児玉の評価は「単なるプロの詐欺師」「ギャングで泥棒」とさんざんなものだ。

つまり児玉誉士夫はCIAにはまったく相手にされなかった。しかし、彼は自身の「黒幕」像を権威付け、「フィクサー」としての価値を高めるため、「CIAにも顔が利く」との噂を利用したのかもしれない。

（黒井 文太郎／Webオリジナル（外部転載））