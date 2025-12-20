〈「顔はグチャグチャ」「眼球をケバブのように削り取られた被害者」も⋯12人殺害「世界最悪の人喰いグマ」の衝撃（海外の熊事件・昭和32年）〉から続く

インド・マイソール州で発生した「人喰い熊事件」。ナマケグマが市街近くに出没し、住民を次々と襲撃。少なくとも12名が犠牲となり、顔がグチャグチャで判別不可能になった被害者も。世界最悪の熊害、その後の熊の運命とは⋯⋯。宝島社『アーバン熊の脅威』より抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

写真はイメージ ©getty

◆◆◆

インド中に広がった熊害

恐怖に陥った住民たちは、それまで数々の害獣を駆除してきた熟練ハンターのケネス・アンダーソンに熊討伐を依頼。しかしトラブルや油断のせいで、アンダーソンは熊狩りに二度失敗。その間、1カ月以上にわたり熊は住民たちを襲い続けた。行動範囲は州内全域にわたり、犠牲者は増えていく。

熊は昼夜を問わず出没するため、人々は農作業に出ることもままならなくなっていった。

その後、アンダーソンは三度目の正直でようやく愛用のウィンチェスターライフルの一撃により熊を仕留めたが、その間に36名の住民が襲われ、12人が死亡してしまう。

6年で死傷者数は607名

この「マイソールの人喰い熊事件」の詳細についてはアンダーソンの著書に頼る部分が多く、実際の事件の規模や時系列など不明な点も多い。

ただ、インドのナマケグマが甚大な熊害を及ぼしてきたのは確かで、マディヤ・プラデーシュ州では1989年から1994年の6年間で607名の死傷者を出し、オリッサ州でも1990〜1995年の間に66名がナマケグマに殺されたとする報告がある。

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））