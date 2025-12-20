韓国俳優ロウン、キンプリ永瀬廉のインタビューに登場 日韓での撮影の違いを語る「日本語お上手！」「お2人とも顔が良い!!」
元SP9・韓国俳優のロウン（29）が、松竹が運営するYouTubeチャンネルに登場。『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）で共演するKing ＆ Princeの永瀬廉（26）と“日本語”での仲むつまじいやり取りが公開された。
【動画】「ロウンくん日本語お上手！」ロウン×永瀬廉のほほ笑ましいインタビュー
ロウンは「【#帰ってきた今日のラストマン】やっぱり日本語って難しい?!永瀬廉がロウンに突撃インタビュー！映画・スペシャルドラマ『ラストマン』」と題された動画で、「永瀬さん〜」「みなさん 会えてうれしいです 頑張ります」と日本語を話す姿を披露している。
続けて、撮影の雰囲気を聞かれると「雰囲気は本当に良いです」「次も日本の映画とかドラマとか、（出られるように）頑張ります」と日本語で答え、その姿に永瀬は「日本語めちゃめちゃ上手ですよね」と褒めのコメント。これに対しロウンは「上手じゃないです…！」「今韓国で 頑張ります勉強」と返答し、愛らしい笑顔を見せ意欲を語った。
さらに、韓国と日本での撮影方法の違いについて「日本の映画とかドラマはリハーサルが本当に多いです」「韓国は、撮影をしながら少しずつ直していく」「リハーサルももちろんあるんですけれど、主に俳優と監督が話を交わす場ということで、演技に関しては撮ってみて新しいものができたら『これもいいね』って合わせていく感じです」と明かしている。
ロウンの登場に、コメント欄には「ロウンくん日本語お上手！」「2人ともかっこいい」「廉くんととっても相性がいいのが わかる気がします」「とってもよい雰囲気」「お2人とも顔が良い!!」などの声が集まっていた。
