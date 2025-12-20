人生で初めて食べた料理、神保町のビストロで出合った豪快で緻密な味　20代新米編集者の2025年ベストグルメ10選

ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』編集・荒川友吾によるザ・ベストグルメの紹介です。

1．『ビストロアマノ』カスレ（鴨コンフィ、ソーセージ、白いんげん豆の煮込み）3850円

まさに“ビストロの冬の楽しみ”なひと皿。繊細かつ豪快なスペシャリテ。

『ビストロ アマノ』カスレ（鴨コンフィ、ソーセージ、白いんげん豆の煮込み） 3850円 「カスレ」に合わせたい赤ワイン、「ドメーヌ・デ・パスキエ サンギュリエ」8360円（ボトル）。熟した果実味と口当たりのやわらかいタンニンを楽しめる

『ビストロアマノ』＠神保町

［店名］『ビストロアマノ』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-20

［電話］03-6272-8310

［営業時間］18時〜23時（21時半LO）、土・祝日：17時〜22時（20時半LO）

［休日］日、臨時休業あり

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A4出口から徒歩3分

1．『クリスティー』きゅうりサンドウィッチ610円

飾らない味わいが◎ 。ワインにもビールにも合い、ツマミにしても優秀。

『CHRISTIE（クリスティー）』きゅうりサンドウィッチ 610円 ピクルスを使ったソースときゅうり、キャラウェイシードを練り込んだパンの相性に感動

『クリスティー』＠原宿

［店名］『CHRISTIE（クリスティー）』

［住所］東京都渋谷区神宮前1-16-1

［電話］03‐3478‐6075

［営業時間］10時半〜20時

［休日］無休

［交通］JR山手線原宿駅竹下口から徒歩1分

1．『長命寺桜もち』桜餅・召し上がり500円（お茶付き）

淡い甘い香りの皮は薄焼きでもっちり。中には硬めのこし餡。上質です。

『長命寺桜もち』召し上がり 500円（お茶付き）※箱詰め：お土産は5個入り 1500円 メニューは桜餅のみ。杉箱にも伝統あり（現在は使用していない）。店の2階には学生時代の正岡子規が下宿したことも。近くに住んだ葛飾北斎、榎本武揚など目も眩むような有名人たちがこの桜餅を愛した

『長命寺桜もち』＠向島

［店名］『長命寺桜もち』

［住所］東京都墨田区向島5-1-14

［電話］03-3622-3266

［営業時間］8時半〜18時

［休日］月、火（3、4月は火曜も営業）

［交通］東武スカイツリーライン東京スカイツリー駅から徒歩15分、都営浅草線押上駅A3出口から徒歩15分

※通年販売：3〜4月は電話予約が好ましい

※召し上がり（店内飲食）は都合により中止のことも

1．『阿部長商店』お刺身用トロかつおとかつおタタキのセット5400円（送料込）

一本釣りした戻りカツオの旨みと香りをギュッと閉じ込めた味わいに圧倒！

阿部長商店「かつお一本釣り漁船『亀洋丸』お刺身用トロかつおとかつおタタキのセット」5400円（税込・送料無料）

・名称：水産加工品

・内容量：トロかつお、かつおタタキ×各2節

・配送形態：冷凍（宅配BOX・置配不可）

・保存方法：冷凍

・賞味期限：製造日より冷凍90日以内

・備考：パックの封を開けずに５〜10分ほど流水解凍してください。半解凍の状態ですと切り分け安くなります。電子レンジでの解凍はしないでください。（ドリップが出たり、色が悪くなる恐れがあります。）解凍後はお早めにお召し上がりください。

・製造者：【株式会社阿部長商店】

『阿部長商店』＠高知県

［店名］『阿部長商店』

［お取り寄せ］https://www.otoshu.com/c/20/8502159

1．『西洋料理レストラン七條』活〆穴子フライ・時価（撮影時2200円）

丁寧に捌いた穴子は臭みもなく、カラリと極旨。スープとライス付き。

『西洋料理レストラン七條』活〆穴子フライ（スープ、ライス付き） 時価（撮影時は2200円） 店で捌く穴子は臭みなど一切なく、フライにすることで旨さと香りがより引き立つ

『西洋料理レストラン七條』＠三鷹

［店名］『西洋料理レストラン七條』

［住所］東京都三鷹市下連雀3-15-15・I‘SAMビル1階

［電話］0422-24-8375

［営業時間］11時半〜14時（売り切れ次第終了）、18時〜20時半（20時LO）

［休日］火・水

［交通］JR中央線ほか三鷹駅南口から徒歩3分

1．『HiyaChu』ブラックビネガーひやちゅう1000円

シンプルで和を感じさせる味わいながら黒酢の奥行きがいいアクセントに。

『冷やし中華専門店 HiyaChu（ひやちゅう）』ブラックビネガーひやちゅう 1000円 黒酢とゴマ油が入る醤油ベース

『HiyaChu』＠西荻窪

［店名］『冷やし中華専門店HiyaChu（ひやちゅう）』

［住所］東京都杉並区西荻南3-8-10・2階

［電話］03-6826-2900

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO、材料が無くなり次第終了あり）

［休日］水※5月〜9月・季節によって変更あり、SNSで要確認

［交通］JR中央線ほか西荻窪駅南口から徒歩1分

1．『だけん』自家製あじ豚のジャーキー400円

焼酎で風味豊かに仕上げ。赤身の旨みと脂身の甘さが完璧なバランス。

『焼酎ダイニング だけん』（手前）自家製あじ豚のジャーキー 百年の孤独仕上げ 400円 （奥）野うさぎの走り 常温水割り 980円 蔵元「黒木本店」の焼酎蒸留後の醪を飼料にした「あじ豚」のジャーキーは、同蔵のレア銘柄で風味豊かに仕上げる。ペアリングは「野うさぎの走り」の常温水割り、完璧

『だけん』＠八丁堀

［店名］『焼酎ダイニングだけん』

［住所］東京都中央区八丁堀2-19-10秦昌堂ビル1階

［電話］03-5244-9804

［営業時間］17時〜24時（23時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか八丁堀駅A3出口から徒歩3分

1．『源兵衛』オムライス850円

香り高いデミグラスソースに濃い味のチキンライス、ふわふわ卵で最高。

『源兵衛』オムライス 850円 完成までに5日かかる深い味わいの自家製デミグラスソースが味の決め手

『源兵衛』＠早稲田

［店名］『源兵衛』

［住所］東京都新宿区西早稲田2-9-13

［電話］03-3232-6635

［営業時間］16時〜24時（23時半LO）

［休日］毎月3日・13日・23日（他、不定休あり）

［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）面影橋駅から徒歩6分

1．『イブサントコ』タマゴとベーコンとキムチ1600円

昆布茶や麺つゆのスープに卵やキムチが絡む、和風卵とじスパゲッティ！

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』タマゴとベーコンとキムチ 1600円 昆布茶や麺ツユのスープにとろとろのスクランブルエッグが合わさり、まるで卵とじ！キムチのアクセントが◎

『イブサントコ』＠白金高輪

［店名］『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』

［住所］東京都港区白金5-5-10・1階

［電話］03-5860-2595

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜22時（21時LO）

［休日］月・火（月が祝の場合は、火・水休み）

［交通］地下鉄南北線白金高輪駅4番出口から徒歩9分

1．『池袋寅箱』和ポルチーニとチーズの茶碗蒸し650円

アカヤマドリダケの餡とダシ、卵の優しさとチーズのコクが極上の相性。

『池袋寅箱』（手前）和ポルチーニとチーズの茶わん蒸し 650円 （奥）自家製なめたけ 600円 （ドリンク）日本酒（徳利） 1100円〜 香り系のアカヤマドリダケなどを餡にした茶わん蒸しは、華やかな香りにうっとり。試行錯誤で進化を続けているというナメタケもよい酒のアテだ

『池袋寅箱』＠池袋

［店名］『池袋寅箱』

［住所］東京都豊島区池袋2-69-3メゾン玉城1階

［電話］03-6907-0017

［営業時間］17時〜24時（23時LO）、日・祝：17時〜23時（22時LO）

［休日］不定休

［交通］JRほか池袋駅西口から徒歩10分

20代の若き見習いは痛風予備軍

飯「人気コンビ“ツーフー（痛風）”の登場です！」

荒「いや、僕はまだ予備軍ですから」

武「ようこそ（ニヤリ）。痛風コンビとしてやっていきましょう」

荒「大丈夫です。コンビ組むなら爽やか系がいいので。『クリスティー』のきゅうりサンドみたいな！ 」

飯「上手いこと本題に持っていったわね。いいわ、色黒のパンにきゅうりの緑が映える、アレね」

荒「具はキュウリだけで、ピクルスソースとキャラウェイシードを練り込んだパンの相性が秀逸。こういう飾らないおいしさが好きなんすよ」

武「いつも寝ぐせで飾らないもんね、友吾くん」

荒「自然体で深みのある男を目指していますから。『だけん』のあじ豚ジャーキーのように、一見無骨だけどセンスいいみたいな。『hiyachu』の黒酢を効かせた冷やし中華を食べて、味の奥行きにおっとなる感じ？」

飯「えっと……なんとなく伝わった」

武「そんなお年頃の20代後半。今年人生で初めて食べた料理もあったとか」

荒「カスレです。『ビストロアマノ』で出合って。豪快かつ緻密な味わいの虜になりました！」

飯「大人の階段を上っているわ」

荒「えへへ。『七條』のアナゴフライを食べている自分にもグッときたりした（笑）。でも、相変わらず居酒屋メシも大好物。『源兵衛』のオムライスなんか、好みのど真ん中にズドンです」

武「コンビ名、ズドンにする？（やる気満々）」

文／荒川友吾

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】『おとなの週末』の若き編集者・荒川友吾の「2025年のザ・ベストグルメ」10選をチェック（10枚）