判明したド軍のぜいたく税超過　米震撼の経営規模がサラリーキャップ導入の“スケープゴート”に!?「オオタニ契約による経済的恩恵も享受」

2年連続で世界一となったドジャース。スターが居並ぶ名門は、まさに黄金期を迎えている(C)Getty Images

必然の数字が明らかになった。現地時間12月19日、MLBは、2025年のぜいたく税（CBT）を確定させたと公表。大谷翔平を中心に、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、山本由伸、ブレーク・スネルらスター選手との大型契約を締結させているドジャースが総年俸額（4億1734万1608ドル＝約658億円）でトップとなった。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

基準額からは大幅に超過した。2位となったメッツとも7067万1152ドル（約110億円2469万円）の差を生んだドジャースは、ペナルティとして支払うCBTの額（1億6940万ドル＝約264億2640万円）だけで、カージナルス、ロッキーズ、レッズ、ブルワーズ、ツインズ、ナショナルズ、ガーディアンス、アスレチックス、パイレーツ、レイズ、ホワイトソックス、マーリンズを凌駕。ちなみに昨年度の金額と比較しても9000万ドル（約140億4000万円）も上回った。

豪華絢爛なチームを運営する上では必然的な“ペナルティ”と言えよう。その経営規模の大きさを物語る数値は、米記者も大々的に伝えている。米版『Yahoo! Sports』のジャック・ベアー記者は「ドジャースが途方もない額の資金を費やしてきたことは、複雑な会計処理をしなくても明らかだ」と指摘した。

「ここ10年間、ドジャースは野球界で最も収益性の高いローカルケーブルテレビ局との契約の恩恵を受けてきた。そしてMLBで最大級のファンベースを擁し、スポーツ界最高のバーゲンとも言えるショウヘイ・オオタニとの契約による経済的恩恵も享受している。そうした流れから金持ちはますます金持ちになり、金持ちになり続けている」