『SAKAMOTO DAYS』第2期制作決定 超ティザービジュアル＆PV公開
テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期の制作が20日、千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ2026』内の『SAKAMOTO DAYS』ステージイベントにて発表された。あわせて、”超ティザービジュアル”とPVが公開された。
【動画】公開された『SAKAMOTO DAYS』第2期超ティザーPV
ジャンプフェスタ2026 ジャンプスーパーステージには、坂本太郎役・杉田智和、朝倉シン役・島崎信長（※崎＝たつさき）、×（スラー）役・浪川大輔、楽役・内山昂輝が登壇し、第１期の振り返りトークを実施後、第2期の制作決定が発表に。
超ティザービジュアルは、JCC（殺し屋養成機関）時代の坂本太郎が描かれ、大型バイクに跨りながら後方のターゲットに向けて鋭い視線と銃を向ける姿を切り取った、疾走感あふれるビジュアルとなっている。
”超ティザー”PVは、潜入したJCC で教育実習生に変装した坂本が大暴れ。シンは因縁の相手とまさかの再会。ORDER の南雲と神々廻も次々と襲いかかる刺客と交戦。過去が明らかになるとともに、スラーの秘密に迫る、第２期への期待をあおる映像となっている。
続報は順次発表される。
同作は、2020年11月より『週刊少年ジャンプ』にて連載中で、元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。コミックスは累計1500万部を突破しており、アニメ第1クールが1月〜3月、第2クールが7月〜9月にかけて放送された。Snow Manの目黒蓮が主人公・坂本太郎役で主演する実写映画は、26年4月29日に公開される。
