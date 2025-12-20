12月20日、中京競馬場で行われた10R・2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦（3歳上2勝クラス・ダ1400m）は、塩津璃菜騎乗の8番人気、トルーマンテソーロ（牡6・美浦・菊川正達）が勝利した。ハナ差の2着にメモリーグラス（牡5・美浦・松永康利）、3着に2番人気のフィリップ（牡4・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:25.3（稍重）。

1番人気で高杉吏麒騎乗、クリノオリーブ（牝4・栗東・谷潔）は、4着敗退。

「2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京第2戦」は、兵庫競馬所属の塩津璃菜騎乗の8番人気、トルーマンテソーロが勝利した。好スタートから4番手で流れに乗ると、直線で進路を外に切り替えて鋭く伸長。最後は佐藤翔馬騎手との追い比べを鼻差で制し、地方競馬の女性騎手としてJRA初勝利という快挙を成し遂げた。

トルーマンテソーロ 32戦5勝

（牡6・美浦・菊川正達）

父：トーセンジョーダン

母：マキアージュシチー

母父：ダイワメジャー

馬主：了紱寺健二ホールディングス

生産者：日高大洋牧場