¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¦£Ç£É¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡ÛËÒÌîÎµ¿Í¤¬£Ç£É½é¾¡Íø¡Ö¥Î¥ë¥ÞÃ£À®¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î£Ç£É¡ÖÂè£¶£·²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£²£°Æü¡¢£´ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Àá¤¬£Ç£É½é»²Àï¤ÎËÒÌîÎµ¿Í¡Ê£²£µ¡áÉÍ¾¾¡Ë¡££²£Ò¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤áÆ¨¤²ÀÚ¤ê£±Ãå¡£¤¦¤ì¤·¤¤£Ç£É½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ç¶¤Ç¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥°¥ì¡¼¥ÉÀï½é¾¡Íø¤È»×¤¦¡£¥Î¥ë¥ÞÃ£À®¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤â´Ë¤à¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤±¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»îÁö¤è¤êËÜÁö¤ÎÊý¤¬¹ß¤Ã¤Æ¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÆü¤â±«¤Ê¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢¾¡Äù¤á¤òÁÀ¤¦¡£