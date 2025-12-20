元衆院議員の杉村太蔵氏が２０日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。議員定数削減法案を成立させることができなかった日本維新の会・吉村洋文代表に提言した。

杉村氏は１８日に出演したフジ系「サン！シャイン」で、議員定数削減法案を断念せざるを得なかった吉村氏に対し「党の代表として国会議員一人ひとりに説明しないと！」「大阪府知事が与党代表を兼任するのは現実的でない」と苦言を呈していた。

この発言について、ＭＣの石井亮次アナから改めて真意を聞かれた杉村氏は「今、吉村さんは大阪の府知事であり与党の代表ですよね、と。（議員定数削減が）『センターピンだ』と、『日本の将来にとって大事なんだ』っていうその考えはわかるんですけど、だったら、立憲民主党の野田代表、公明党の斉藤代表、国民民主党の玉木代表、各野党の代表と面と向かってね、『議員定数削減が必要なんだ』っていうことを、どれだけ国会で面と向かって議論したんですか？と 説明にいったんですか？って聞いたら、（吉村氏は）『直接はやってない』っておっしゃるんですよ」と振り返った。

国会では直接議論し、考え方の異なる相手にていねいに説明することが必要だとし、「それをですね、閉会後にＹｏｕＴｕｂｅで『腹立つ』『腹立つ』連発しても、物ごとは前に進まないんじゃないか？っていうのが私の考え」と訴えた。

石井アナが「でも、吉村さんは大阪府知事で忙しい」と応じると、杉村氏は「大阪の皆さんには申し訳ないけど、府知事と与党の代表を兼任するっていうのは…今は『二刀流』って話もあるけどちょっと限界があるんじゃないかな」とキッパリ。「もし、（吉村氏が）ちゃんと東京にいて、永田町で議員バッジ付けていて、しっかりと本当に『センターピン』というぐらいだったら、きちっと議論できたら、成果も出たんじゃないかなっていうのが（自分の考え）。日本って世界の超大国ですからね。経済でも世界第３位、４位と言われて、その超大国の与党の代表を（府知事の職務の）合間を縫ってできるわけがない」と主張した。

さらに「あと、本当にこれ申し訳ないんですけど、在阪キー局の皆さんにちょっと苦言を呈したい」と切り出した杉村氏は「本当に申し訳ないですけど、ちょっと吉村さんを持ち上げすぎじゃねえか？っていうのがね。見てても、こんなに一自治体のトップが地元のテレビ局に出て自説をバ〜としゃべって、みんなそこでお話を爐聞きする瓩澆燭い福やっぱり是々非々ありますからね」と私見を述べた。