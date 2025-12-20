12月20日、中京競馬場で行われた8R・2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京1戦（3歳上1勝クラス・芝2000m）は、古川奈穂騎乗の6番人気、モアリジット（牡4・栗東・西村真幸）が勝利した。1/2馬身差の2着にタマモランプ（牡4・栗東・池添学）、3着にクラウドセイル（牡5・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは2:00.1（稍重）。

1番人気で大久保友雅騎乗、エイシンジェンマ（牝5・栗東・中尾秀正）は8着、2番人気で土方颯太騎乗、アンビアンス（牝3・栗東・清水久詞）は10着敗退。

モアリジット、積極策から押し切り

「2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京第1戦」は、古川奈穂騎乗の6番人気モアリジットが勝利した。外枠から好スタートを決めて主導権を握ると、4角を回っても余力十分。直線では追いすがるタマモランプを半馬身差で振り切り、シリーズ初戦を白星で飾った。

モアリジット 21戦2勝

（牡4・栗東・西村真幸）

父：ロードカナロア

母：インフレキシビリティ

母父：Scat Daddy

馬主：社台レースホース

生産者：社台コーポレーション白老ファーム