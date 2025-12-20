LE SSERAFIM、『それスノ』“完コピダンス”優勝＆カズハMVP獲得！SNSトレンド上位に

ガールズグループLE SSERAFIMが、12月19日に放送されたTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』に初出演し、同番組の人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」に初めて挑戦した。

【写真】そんなとこ開いてていいの？カズハの大胆衣装

LE SSERAFIMは、ホストである「Snow Manチーム」、指原莉乃と＝LOVEのメンバーで構成された「指原プロデューサーチーム」を相手に、10曲の“完コピダンス”に挑戦し、5人のメンバーの圧倒的なパフォーマンスで見事「LE SSERAFIMチーム」が優勝を果たした。

さらに、柔軟性や身体能力の高さに定評があるメンバーとして紹介されたカズハは、キレのあるダンスと魅力溢れる圧巻のパフォーマンスが評価され、今回の「ダンスノ完コピレボリューション」MVPを獲得。

LE SSERAFIMは、チームワークの良さと5人のメンバーそれぞれの多彩な魅力を披露し、初出演にしてチーム優勝およびMVP獲得を果たすという「トップガールズグループ」としての存在感を証明した。

LE SSERAFIMの圧倒的なパフォーマンスと表現力の高さは、審査員のみならず共演者からも称賛の声が上がった。特に、宮脇咲良は、LE SSERAFIMのデジタルシングル『Perfect Night』で安定したパフォーマンスと実力の高さを誇り、観客や共演者から歓声が沸き起こった。

伝説のダンスボーカルグループSPEEDの代表曲『Body＆Soul』で完璧なHIPHOPダンスを披露したウンチェは、グルーブ感のある動作とキレのあるダンスで、審査員から高評価を受けた挑戦者にのみ与えられる追加ポイントを獲得し、番組を熱く盛り上げた。

さらに、MVPを獲得したカズハは、ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONの『HOME SWEET HOME』を披露。男性アーティストの楽曲で同番組においても超高難度ダンスとして紹介されたものの、力強くダイナミックなダンスで審査員から絶賛されただけでなく、共演者や観客からの大きな拍手で包まれた。

（写真＝(P)＆(C) SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

さらに、5人のメンバーのダンスは、SNS上でも大きな話題を呼んだ。ユンジンが＝LOVEの『とくべチュ、して』で宮脇咲良とユニットダンスを披露すると、可愛らしいダンスが話題を呼び、日本のX（旧ツイッター）トレンドでトレンドワード「ユンジン」がトップ20位圏内にランクイン。

続けて、チェウォンがガールズグループBLACKPINKの『AS IF IT'S YOUR LAST』を披露すると、キレのあるダンスが注目を集め、「ユンジン」と並んで「チェウォン」が日本のXトレンド上位圏に名を連ねた。

番組後半には、SNS上での話題が拡散し、Yahoo！JAPANリアルタイム検索のトレンドランキングでもメンバーの名前がトレンド入りするなど、日本におけるLE SSERAFIMの人気と注目度の高さを証明した。

なお、LE SSERAFIMは、年末年始に予定しているグローバルな活動が注目を集めている。来る12月28日、日本最大級の年越しフェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」、31日にはアメリカ最大規模の年越し番組『ディック・クラークス・ニュー・イヤーズ・ロッキン・イブ・ウィズ・ライアン・シークレスト』（原題）への出演を控えている。

そして、2026年1月には、授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」に出演する。また、1月31日〜2月1日には、ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーのアンコール公演の開催が決定している。年末年始もグローバルな活躍が期待されるLE SSERAFIMの今後の活動に注目が集まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。