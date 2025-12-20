LE SSERAFIMウンチェ、変形トップスから美肩輝く「さすがの着こなし」「スタイルの良さ際立つ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が12月20日、自身のInstagramを更新。個性的な衣装での鏡越しショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】19歳K-POP美女「スタイルの良さ際立つ」変形トップス姿
ウンチェは、室内で撮影した鏡越しショットなどを複数枚投稿。スパゲッティが巻き付いたフォークと、スパゲッティを口から吐き出すイラストがデザインされた個性的なトップスを身に着けており、華奢な肩とほっそりとしたウエストがのぞいている。
この投稿には「美しい人しか似合わない」「さすがの着こなし」「スタイルの良さ際立つ」「オーラ凄い」「可愛すぎる」「ユニークでお洒落」「肩のラインが綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ウンチェ、個性派衣装披露
◆ウンチェの投稿に反響
