「大堂」はなんて読む？「う」から始まる沖縄県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「大堂」はなんて読む？
「大堂」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「大」の読み方が難しい沖縄県の地名です。
いったい、「大堂」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うふどう」でした！
大堂は、沖縄県国頭郡本部町にある地名のこと。
本部町には、沖縄本島で2番目に高い標高453.4メートルの「八重岳」があります。
頂上まで約4kmの上り道には約7,000本以上の寒緋桜の並木が続いており、毎年1月に開催される「本部八重岳桜まつり」は、“日本一早い桜まつり”と言われているそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『本部町観光協会』
ライター Ray WEB編集部