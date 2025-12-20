【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

集英社が発行する雑誌5誌が合同で主催するオフラインイベント「ジャンプフェスタ 2026」が、12月20日と21日の2日間幕張メッセで開催中だ。そのメガハウスブースでは、「ワンピース」や「カグラバチ」、「NARUTO-ナルト-」、「銀魂」といったキャラクターたちの新作アイテムが多数展示されていた。

こちらの記事ではその中から、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪のシャンクス“神避”」と「B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.」、「G.E.M.シリーズ」より「カグラバチ 六平千鉱」と「NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ」、「銀魂 てのひら高杉さん」、「銀魂 てのひら沖田さん」をピックアップしてご紹介する。

Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス“神避”

同ブースで、彩色見本が初展示されていたのが、「Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス“神避”」だ。こちらは2026年8月下旬発売予定で、価格は29,700円である。躍動感溢れる見た目のインパクトが強く、一瞬で引き込まれるような魅力を放った作品に仕上げられている。

シャンクスが「神避」（かむさり）を使用するシーンを再現しており、覇気による赤と黒のエフェクトなど、フィギュアならではの演出面も見事だ。にらみつけるような鋭い表情に加えて、今にも相手に斬りかかっていきそうなポーズなど、キャラクターの特徴を最大限に引き出した作りになっている。

Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス“神避”

B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.

ブース内でかなり大きめのスペースで展示されていたのが、現在監修中の「B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.」である。こちらは2026年3月下旬に発売予定で、価格は33,000円だ。タイトルにもあるように、ナミの水着姿がまぶしい作品だが、1/4スケールで全高は約380mmあり、これだけの大きさだと部屋に飾っておいてもかなり目立つ存在となりそうだ。

オレンジ色の長い髪も絶妙な彩色が施されており、自然と馴染んでいる。大きく口を開けて微笑んでいるような表情もかわいらしい。そして何より、スタイルのいいボディに緑色のビキニがよく似合っている。腕に付けたアクセサリーや肩のタトゥーなど、細部にもこだわって作られているのがわかる。

B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.

G.E.M.シリーズ カグラバチ 六平千鉱

サイズが大きいということもあるが、こちらも広めのスペースで展示されていたのが「G.E.M.シリーズ カグラバチ 六平千鉱」だ。発売は2026年9月下旬の予定で、価格は27,500円である。本日12月20日よりプレミアムバンダイで受注が開始している。今回は、「カグラバチ」の主人公である六平千鉱の鬼気迫る姿が再現されている。

六平千鉱が妖刀「淵天」を使用するシーンを立体化している。原作同様、頭上には「涅」で生み出した出目金を再現しており、そのディテールについつい見入ってしまった。全体的に墨のように黒いシックな色合いで立体化されており、作品の雰囲気がよく感じられる。千鉱の落ち着いていながらも何かをにらみつけるような表情など、見どころも多い。

G.E.M.シリーズ カグラバチ 六平千鉱

G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ

今回のイベントで、原型が初展示されていたのが「G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ」だ。こちらは、テレビアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」に登場するうちはイタチを座りポーズで立体化したものだ。現時点では発売日や価格は未定である。

片手をついてくつろいでいるような姿になっているが、ちょうど手のひらにちょこんと載せられるようなサイズ感になっており、机の上などにも飾っておきやすいところも魅力である。原型の時点でも造形の素晴らしさが伝わってくるので、正式にリリースされるのが楽しみだ。

G.E.M.シリーズ NARUTO-ナルト- 疾風伝 てのひらイタチ

G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん

「G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん」がデコマスで初展示されていた。こちらは「銀魂」に登場する高杉晋助を立体化したものだが、今回は手のひらサイズの座りポーズで再現されている。お酒を片手にまったりと晩酌を楽しんでいるような場面になっているところが微笑ましい。こちらの発売時期や価格は、現時点では未定だ。

原作通りの着崩した艶やかな色合いの着物も似合っている。頭に巻いた包帯や、鋭くにらみつけるような表情などキャラクターの特徴もしっかり捉えられている印象だ。

G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん

G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら沖田さん

高杉晋助のすぐ近くに展示されていたのが、こちらも原型が初展示となる「G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら沖田さん」だ。こちらは「銀魂」に登場する沖田総悟を、座りポーズの手のひらサイズで再現したものである。頭には、特徴的なアイマスクもしっかりと付けられているところも微笑ましい。

大きな瞳で穏やかにこちらを見つめているような表情や、複雑な髪型など現時点でも完璧な出来栄えだ。衣装や靴の細かいデザインやシワなど、細部の造形も素晴らしい。こちらも、発売時期や価格は現時点で未定となっている。

G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら沖田さん

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション



(C)外薗健／集英社

(C) 岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C) 空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス