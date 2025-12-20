GR GT・GT3の展示・走行を予定

トヨタ・ガズー・レーシング（TGR）は、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』への出展を発表した。

【画像】GRの新フラッグシップ『GR GT』と『GR GT3』 全33枚

北ホールにダイハツや豊田自動織機など、トヨタグループと共に出展するTGRブースでは、新たなフラッグシップモデル『GR GT』、『GR GT3』をはじめ、車両やパーツの展示を予定している。



トヨタ・ガズー・レーシングの東京オートサロン2026ブースイメージ。 トヨタ・ガズー・レーシング

また、1月9日の9時30分より行うプレスカンファレンスにはマスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長が登壇、その模様はライブ配信される予定だ。

12月5日にワールドプレミアを実施した『GR GT』、『GR GT3』は、東京オートサロン2026の出展が一般ユーザーへの初公開となるほか、期間中の1月10日にはラリー車両と共にデモンストレーションランを実施予定である。

そのほか、開発中の『GRヤリス・モリゾウRR』や『GRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』などのコンセプトモデルを含む複数の車両を展示する。

また、期間中にはモリゾウや国内外で活躍するTGRドライバーたちが出演するトークショーや企画も用意されている。

TVCMを再現したモデルカー発売

会場内に設けられるグッズストアではTGR公式グッズの販売も行われる。

放映中のTVCM『THE OVERTAKE』をモチーフとした、『トヨタ2000GT』、『レクサスLFA』、『GR GT』の1/43スケールモデルカー3台セットや、『GR GT3』1/43モデルカー、アイウェアブランド『オークリー』とのコラボレーション・サングラス、アパレルブランド『NEW ERA』との最新コラボアイテムなどが本会場にて新発売となる。



放映中のTVCM『THE OVERTAKE』をモチーフとした、『トヨタ2000GT』、『レクサスLFA』、『GR GT』の1/43スケールモデルカー3台セット。 トヨタ・ガズー・レーシング

その他GRの取り組みを公開

TGRが提供している公式アプリ『GRパスポート』が、東京オートサロン会期中の1月9日に『GR app』としてリニューアル、ダウンロード開始となる。

『GR app』には、GRオーナーのカーライフをサポートする機能を多数搭載している。具体的には愛車をアプリ内のガレージで楽しめる『ホームガレージ』機能や、車両、パーツの購入やイベント参加を通じてランクを上げ、さまざまな特典と交換できるシステム、新車の抽選販売への応募など、既存の『GRパスポート』の機能に加え、多くのアップデートが行われる予定だ。



『GR app』の『ホームガレージ』画面。 トヨタ・ガズー・レーシング

『GRヘリテージパーツ』からは、2026年発売予定のA80スープラ用ダッシュボードの試作品の参考展示が行われる。

また、2026年5月発売予定のAE86用4A-GEエンジンのシリンダーヘッド、シリンダーブロックや、2026年に発売予定のA70、A80スープラ、ランドクルーザー用の復刻部品も足す展示される予定だ。

『GRパーツ』からは、販売中の一部車種に搭載されているサーキットモードの機能を拡張し、より多くのシチュエーションで愛車のポテンシャルを引き出した走りを楽しめる新商品『GRパフォーマンス・ソフトウェア』を体感できる展示のほか、発売予定のGRパーツや、開発中の参考展示など、多数のパーツが出展予定である。