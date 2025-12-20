1児の父・アンガールズ山根、野菜たっぷりの手作りシチューを披露「ぶち美味しそう」「冷えた体が暖まりそうです」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。野菜たっぷりの手作りシチューを披露した。
【動画】「ぶち美味しそう」アンガールズ山根が披露した野菜たっぷりの手作りシチュー
山根は「シチュー 作ったけぇ 食べんさい」という温かいコメントともに、大ぶりなブロッコリーをふんだんに入れたおいしそうなシチューを煮込んでいる動画をアップ。にんじんと玉ねぎは細かくみじん切りにされており、食べる相手への細やかな気配りが見受けられる。
この投稿にファンからは「ぶち美味しそう」「これは間違い無く美味しいシチュー ちょうどお昼時なので目で味わわせていただきます」「にんじんと玉ねぎはみじん切りですか？丁寧ですね〜！」「うまそうでがんすーーー!!」「冷えた体が暖まりそうです」などの反響が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。2015年5月に第1子長女（10）の誕生を報告した。
【動画】「ぶち美味しそう」アンガールズ山根が披露した野菜たっぷりの手作りシチュー
山根は「シチュー 作ったけぇ 食べんさい」という温かいコメントともに、大ぶりなブロッコリーをふんだんに入れたおいしそうなシチューを煮込んでいる動画をアップ。にんじんと玉ねぎは細かくみじん切りにされており、食べる相手への細やかな気配りが見受けられる。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。2015年5月に第1子長女（10）の誕生を報告した。