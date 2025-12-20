俳優岡田准一（45）が、19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。MCのKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）に逆質問した。

藤ヶ谷が岡田の著書「オカダのジショ」を読んだ感想を話した。「結構、赤裸々に自分がこう考えて動いた、っていうことと、仕事とか俳優とか、お芝居とか、だけではないじゃないですか、すごく身近な話も書かれているし」。すると岡田が藤ケ谷に「どう生きてる？」質問した。

「僕がですか？」と、やや動揺する藤ケ谷に、岡田は「アイドルとか司会とか、いろいろやってると思うんだけど。大事にしてるのは何？」と踏み込んだ。藤ケ谷が「（岡田の著書を）読ませていただいた時に…」と言いかけると、岡田が「いやいや、俺が聞いているのは、何を大事にしてる」とさえぎって、笑わせた。

藤ケ谷は「グループを長くやりたい、がいちばんなんですよ。ちょっとフェーズが変わりました」。岡田は「あるよね、時代によってのフェーズ」と反応。さらに藤ケ谷は「グループを知ってもらうためにお芝居をやりたいメンバーもいれば、アート活動とか」と話すと、岡田が「うまくいってるもんね。海外でアートやっている」とKis−My−Ft2の千賀健永（34）が海外でアートに取り組んでいることに触れた。

MCの笑福亭鶴瓶（73）が岡田に「知ってるの、それを？」と聞くと、「知ってます、知ってます。もちろん。後輩なんで」と笑った。藤ケ谷は「後輩として刺さる言葉もすごかったし」と話した。