【現夫クリスマスプレゼント昔話】突然「まだ付き合ってないのに」【第4話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、彼（現夫）から突然の愛を贈られた彼女のエピソード。
彼「25日、どこで待ち合わせる？」
当時、職場の同僚だった彼から言われたこの言葉。突然のことに彼女はビックリ。
彼「ディナーがプレゼントでもいい？」
ほんのりと頬を染め、照れくさそうな表情を見せて続いた言葉。なんてロマンティックなのぉ！ ただこの2人、この時点ではまだちゃんと付き合ってもいない状態だったのです。なんてこった！
彼女の心の声「だが良し！」
降ってわいたラブの欠片に、動揺したりためらったりしている暇なんてありません。「はい！」と答えた彼女の心のなかでは、サンタさんへの感謝の言葉がエンドレス。若いお2人が幸せならまあいっか。
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
