¡¡3Ç¯Á°¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤È¶¦¤Ë¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Sexy Zone(¸½timelesz)¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹À®Î¶ÍÕ¤µ¤ó¡£
¡¡Àè·î¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖWFP¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ ¥¨¥Ã¥»¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2025¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÃÅ¾å¤Ç°§»¢¤¹¤ëÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¤ä¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁïÌÀ¤ÇÅ·»È¤À¡×¡Ö¥Þ¥ê¥¦¥¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡Äµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Þ¥ê¥¦¥¹¤µ¤ó¤Ï22Ç¯¤ËSexy Zone¤òÃ¦Âà¤·»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¤·¤¿¡£