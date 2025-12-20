お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」が20日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。先輩芸人の金言を明かした。

恩人を問われ、西野創人はアインシュタイン・稲田直樹を挙げ、「僕らの中でだいぶ刺さった」と語った。

相方・ナダルには「絶対に言ってはいけない話リスト」が存在するという。「西野、これだけは言わん約束な！」と念を押されている話が複数あり、西野が「例えば、流れるプールで…」と言いかけると、「もうええて！」とすかさずナダルが制止した。

西野がその中のひとつをライブで話したことがあり、終演後、ダンダンダン！と轟音が。「見たら、ナダルが鉄の扉（をグーで）叩いて目ギンギン。“西野が約束破った…”って言ってた」と状況を説明した。

本気で怒っているナダルを共演メンバーたちが叱る中、ひとり稲田だけが西野のほうにやってきたという。

稲田から「西野めっちゃ分かるで、気持ちは。でもこれからずっとナダルとやっていくんやろ？ナダルの一番の味方であってくれ」と諭されたと回想。これにさんまは「は〜！稲ちゃんらしい言葉やなあ！」と感心した。

稲田は「ナダルの味方がひとりもいなかったんですよ。これはアカンと思って」と苦笑い。「ライブは面白かったんですよ。でもナダルは本気で怒ってるんですよ…顔真っ赤！秘密暴露されて怒ってるのに、ナダルがまわりに“迷惑や”と怒られてたんです。ひとりやったから、さすがに西野が味方じゃないとあかんのじゃない？って言うたんです」と振り返った。

「それがめっちゃ刺さって」と西野は感謝し、さんまも「稲ちゃんやから言えることやなあ」と再び称賛していた。