モデルの松島花さんが「Workout」として、ジムでのトレーニングの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 松島花 】「食欲増してます 運動すればOK」 ジムで「ぐらぐらバランス」笑顔で見せる驚異の体幹





松島さんは、黒のタイトなワークアウトウェアに黒のスニーカーを合わせ、シャープな印象で凹凸のあるローラーの上に立ったまま乗ってバランスを取っています。









そんな松島さんの両手には小さなダンベルが握られていて、松島さんは背筋を伸ばしたまま股関節を支点に前屈みの姿勢を取り、ダンベルを持った両手を背中側に上げるエクササイズを開始。















他にも様々な動作に挑戦。回数をやり切ったらバンザイしたり、バランスを崩しそうになったらちょっと顔をしかめたり、ときにはカメラ目線で余裕を見せたり、しなやかで強い驚異的な体幹を発揮しながら、とても楽しそうにエクササイズに取り組んでいます。









松島さんは「今日もぐらぐらバランス楽しかった」と振り返り「『もう年末だしいっか♪』が口癖になって」「食欲増してます 運動すればOK」と実情を明かしました。















フォロワーからは「体幹！凄いです」「楽しそうに取り組んでいる様子が素敵」「めっちゃくちゃ難しそうなトレーニングですね」「バランス感覚お見事です」と、松島さんの身体能力に感嘆する声や、「悲鳴も笑顔も可愛すぎる」「私も食欲増してます」など親しみの声が多く集まっています。

