Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¡¶¦±éÇÐÍ¥¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¡×¤Ë¶Ã¤¡Ö¤ª¤Ç¤³¤Ë¥Á¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ê46¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê66¡Ë¤È¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ¡ÖÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡×¡ÊÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¡¢¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤È½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈÅÄ¤È¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëºÙÅÄ¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇµÈÅÄ¤ËÆ¬¤òÃ¡¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡ÖÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡£¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¥Á¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¡£°Õ³°¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¡£½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡ª¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¡Ö¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£