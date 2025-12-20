ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権が２０日、都内で行われ、ペアのショートプログラム（ＳＰ）で昨季の世界選手権を制した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が８４・９１点の高得点で首位発進した。

演技後、三浦は試合直前に脱臼したとみられる左肩を押さえながら、涙を見せた。（デジタル編集部）

握手をして演技を始めた２人は、３回転トウループを息ぴったりに着氷すると、高いリフトで観客を魅了。男性と片手をつないで女性が体を倒したまま円を描いて滑る「デススパイラル」も鮮やかに決めた。演技後は、脱臼したとみられる左肩を押さえてしゃがみ込む三浦に、木原が心配そうな表情を浮かべて優しく寄り添った。国際スケート連合（ＩＳＵ）公認大会ではないものの、歴代世界最高得点を上回る高得点に驚きの表情を見せた。

演技後の中継局のインタビューで、木原は「試合直前に」三浦が肩を脱臼したことをあ明かした。そのうえで、「昨季のグランプリファイナルは同じ状況で崩れてしまったが、無事に終わることができ、今季の成長を感じた」と振り返った。金メダルを目指す五輪切符が確定する２１日のフリーに向けては「けがをせずに終えられればいい。それだけです」と静かに語った。