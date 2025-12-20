女子プロレス団体「スターダム」の元ワンダー・オブ・スターダム王者で、現在はアクトレスガールズのプレーイングマネジャー兼キャストの惡斗が１９日、都内で記者会見を開き、フルコンタクトアクションエンターテインメント「ＡＣＴＲＩＵＭ（アクトリウム）」を来年２月２８日に東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ（第１部午後２時、第２部午後６時半開演）で旗揚げすることを発表した。

ＡＣＴＲＩＵＭとは「ＡＣＴ＝演じる」と「ＲＩＵＭ＝空間」の造語で、「戦乙女（いくさおとめ）×アクション×ドラマ」をコンセプトに、アクション、殺陣、ダンスと、プロレスの肉体表現と演劇的ドラマ、キャラクター性を融合させた新しい表現空間となる。旗揚げ公演では「ＶＡＬＫＹＲＩＥ ＡＣＴＲＩＵＭ-立花の章-」（脚本・溝口優、演出・秤谷建一郎）を披露する。

所属キャストは現時点では惡斗、西尾咲良、初江律香、ダンサー兼モデルの真白恵茉。旗揚げ公演には元バリアフリープロレスＨＥＲＯリングアナの阿川祐未、若尾桂子、安藤啓介、アクトレスガールズの日菜といろ、みあ朝子、新井みずか、天翔ゆい、青葉ちいの出演が決定している。アクトレスガールズとは姉妹団体となる。

惡斗は旗揚げにあたって「アクトレスガールズのメンバー、新メンバーもみんなで上がっていきたい。夢としてはソーシャルメディアのカードゲーム化したいとか、海外に行きたいとか、アニメ化したいとかいっぱいあります。将来的に女の子たちにこうなりたい、このキャラクターになりたいっていう憧れる職業になっていきたいなと思って、上を目指していきたい」と決意表明した。