東京六大学リーグの早大は２０日、年内の練習を終了した。チーム２度目の４連覇を狙った秋は２位。グラウンドでの部員全員による一本締めの際、小宮山悟監督（６０）は「４連覇を逃して悔しい思いでいるはずなので、天皇杯を取り戻せるよう、しっかりやろう」と声がけした。

新チームの主将には、指揮官から「グラウンドでの姿」を評価され香西一希投手（３年＝九州国際大付）が就任。３年間の計２６試合の登板が全て救援というサウスポーが目指すのは、先発でのチームへの貢献だ。「『これ』という変化球として、左打者の内へのシュートを新たに練習しています。年明けから、しっかりアピールしていきたい」と言葉に力を込めた。

今秋の先発メンバーは、４番の寺尾拳聖外野手（佐久長聖）を除けば、いずれも４年生。来春は大幅に布陣が変わるが、指揮官の表情に不安の色はない。「尾形（樹人捕手、２年＝仙台育英）をはじめ、選手は粒ぞろい。本当だったら秋も使いたかったが、３連覇をした後でメンバーをいじれなかった。勝てる可能性はあると思っています」とうなづいた。

「実績はなくても、秘める能力が高く伸びしろのある選手が多いので楽しみ。その成長を手助けできるようにしていきたい」と香西。Ｖ奪回へ向け、主将の責任感をにじませた。