◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、ペアの“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が72・91点をマークして2位発進した。ISU（国際スケート連盟）非公認ながら自己ベストのスコアを叩き出した。

18日の前日練習でスロージャンプの際に長岡が右膝を強打。練習後に予定されていた取材はなくなるアクシデントがあった。懸命の治療をへて臨んだ長岡は、スロージャンプなどでその影響を感じさせない演技を披露。息を合わせ、最後のステップ以外は大きなミスなく滑りきった。

長岡「右膝をケガして思うように動けず、難しい試合になると感じていたけど…。（コーチから）そっちにとらわれず、体の記憶を信じろと言われていた。自分たちを信じるだけと思って臨んだ」

森口「ケガもあったけど、スロージャンプなど右脚を使うジャンプも多い中で、その怖さを乗り越えてくれた柚奈ちゃんにありがとうと言いたい」

長岡、森口組は9月のミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（北京）で3位となり、五輪代表の1枠を獲得。日本勢は三浦、木原組が3月の世界選手権で1枠を確保していたため、日本史上初めて五輪にペア2組が出場できることになった。

あす21日にフリーを迎える。