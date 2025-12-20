クリスマス前ラストチャンス！21日に「たまごっちパラダイス」の抽選販売あるよ。

好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」をゲットするチャンスです。

バンダイナムコグループ各社の展開する商品やキャラクターなどがそろう「バンダイナムコ Cross Store」は2025年9月7日以降、毎週日曜日に"抽選販売"を実施しています。

次回の抽選販売日は、12月21日（日）です。

開店15分後までに来店して

全5種類が抽選の対象です。7月に発売された「Pink Land「Blue Water」「Purple Sky」の3種のほか、11月22日に発売された「Jade Forest」と「Purple Sky 竹下☆ぱらだいす＆しなこスペシャルセット」も含まれます。

抽選販売は、「たまごっちのおみせ」があるバンダイナムコ Cross Store各店で実施されます。首都圏では池袋、渋谷、横浜などにあります。

当日、開店15分後までに来店した人に、抽選券を1枚配布します。先着順ではありません。

引いた抽選券が"当選券"であった場合、商品を購入できます。当選番号順にレジに案内されます。そのため、希望のデザインが残っていない場合もあります。

抽選券、当選券は当日限り有効です。抽選には6歳以上の人が参加できます。

クリスマス前のラストチャンス。プレゼントに「たまごっちパラダイス」をゲットしたい人は、21日にかけてみてはいかが。

（C）BANDAI

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）