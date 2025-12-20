MOBIUZ EX251

　「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

2位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

3位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

4位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

5位　LG UltraGear OLED

27GX700A-B（LGエレクトロニクス）

6位　Alienware AW2525HM

AW2525HM（デル）

7位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245R（TVS REGZA）

8位　G242L E14

G242L E14（MSI）

9位　34M2C3500L/11

34M2C3500L/11（フィリップス）

10位　G-MASTER GB2470HSU-W6

GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。