¡ÖËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤À¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤¬ÃÇÁ³°ã¤¦¡×¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¤Ê¤¼¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥²ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¥É¥¤¥Ä£±Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÆÃÄ§¤È¤Ï¡©¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡º£µ¨¤«¤éÎëÌÚÍ£¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Àá½ªÎ»»þ¤Ç¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç£¹°Ì¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£¶Àá¤Ç¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢¼ó°Ì¤È¾¡ÅÀ£±º¹¤Î£µ°Ì¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤â¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹Áª¼ê¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È»þ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤Ï¹¶·â¤Ø¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤òÇ°Æ¬¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤À¡£¥Ü¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤ËÁê¼ê¤Ø¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Â¨»þÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤ÀÎëÌÚ¤Ï¼«Ê¬¤«¤é±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¨ºÂ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶î¤±½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤ì¤À¤±½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ì¤òÆÃÄ§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÅÙ¤äÁö¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ÏºÇ¶á¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤âÁö¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Áö¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Ï¢Â³¥×¥ì¡¼¤Ï¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤¬»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤à¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¡£¤½¤â¤½¤â¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ÃÆþ»þ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤À¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤¬ÃÇÁ³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ¤â¼«¿®¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£±¥´¡¼¥ë¡¦£²¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿ô»ú¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÃæÌîµÈÇ·È¼
