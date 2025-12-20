´äËÜ¾È¤ÈÇòÀÐËã°á¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ë¤â¤È¤¤á¤¯¥Ë¥Ã¥³¥ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ëÂº¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¿·º§À¸³èÊÔ¤È¤«¤â¤¼¤Ò¸«¤¿¤¤¡×
¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆSnow Man´äËÜ¾È¡¦ÇòÀÐËã°á¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¥Ôー¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤Ï12·î12Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï½ª¤ï¤ê¤òÀË¤·¤àÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ëÂº¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¿·º§À¸³èÊÔ¤È¤«¤â¤¼¤Ò¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÊüÁ÷»þ´Ö¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î°¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£