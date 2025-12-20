WEST.重岡大毅と桐山照史が日本代表戦士たちと真剣勝負！謎ルール続出の“令和の鬼ごっこ”に奮闘

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月からABCテレビで土曜24時から放送されているWEST.の冠番組『リア突WEST.レボリューション』。

2025年のラストとなる12月20日の放送では、重岡大毅と桐山照史が「鬼ごっこ協会」へ。鬼ごっこ日本代表と「スポーツ鬼ごっこ」の公式ルールで真剣試合に挑む。

■日本No.1プレーヤー擁する日本代表チームとの真剣勝負！その結果は…？

WEST.がコンビを組んでさまざまな協会の活動を訪ね、その内容を体験しながらアピールしている「レボリューションな協会紹介協会」。前回の放送では重岡と桐山が「鬼ごっこ協会」に出会い、「回避術」や「捕獲術」などの基礎の動きや3000種以上あるというさまざまな鬼ごっこを教わった。

そしていよいよ今回は、鬼ごっこ協会が開発した新時代の鬼ごっこ「スポーツ鬼ごっこ」の試合に挑むことに。リア突チームの対戦相手には、“JAPAN”のユニフォームを纏った日本No.1プレーヤーである16歳の選手を擁する鬼ごっこ日本代表チームが立ちはだかる。

初体験のスポーツ鬼ごっこには「コートの中で宝を取り合う＝トレジャーハント」「サークルには入れない」など、複雑なルールがたくさん。最初は「なるほど」と説明を聞き入っていたメンバーも、徐々に「ルールはここまでにしてほしい」「これ以上になると多いな…」と困惑の表情を見せる。しかし、願いも虚しくその後も謎ルールが次々出現。それでも「ラグビーのトライ後みたいな感じ？」などと、一生懸命理解を深めようとする。

そしていざ試合開始！すると、時間が進むにつれてさらに謎ルールが続出。スマホを高々と掲げた鬼ごっこ総合プロデューサーから発せられた“令和の鬼ごっこ”ならではの追加ルールに、メンバーも理解が追いつかず「もうムリやって！」と天を仰ぐ。

重岡と桐山はもちろん、WEST.全員を悩ませた新感覚鬼ごっこの全貌とは。そして2人は日本代表から勝利をあげることができたのか。メンバーの想像の上を行く展開に、乞う御期待。

なお、TVerでは見逃し配信が、Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版が見放題独占配信される。

■12月20日放送内容

「レボリューションな協会紹介協会」、重岡大毅と桐山照史の「鬼ごっこ協会」紹介の完結編。鬼ごっこ協会がオリジナルで開発し、いま最も力を入れているという新時代の鬼ごっこ「スポーツ鬼ごっこ」に挑む。

前編で登場した鬼ごっこ協会の精鋭4名のうち、一番の若手である16歳のメンバーが実は日本代表のエースで、国内No.1プレーヤーだと知らされた重岡と桐山。しかし、その驚き以上に「スポーツ鬼ごっこ」自体の謎ルールが強く印象に残っている様子で、「勝敗は見なくてもわかる」というスタジオのメンバーに対して重岡が「ルールが予想を超えてくるから」と予告。案の定、VTRを見ながら「ヤバい！わからん！」と声を上げるメンバーを、桐山が「ついてきてください、皆さん」と励まし？ていく。

その後も謎ルールに翻弄される重岡と桐山。頭にハテナが浮かび続けるメンバーたち。それでも日本代表に食らいつく2人の雄姿をぶつくさ言いながらも見守っていく。

■番組情報

ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』

12/20（土）24:00～24:25

出演：WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕 / 「濱」は、異字体が正式表記、小瀧望）

■関連リンク

『リア突WEST.レボリューション』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest/

■【画像】『リア突WEST.レボリューション』番組ロゴ