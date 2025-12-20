使い方は、自由自在。デスクにもなる2Way仕様の多機能アイテム【アイリスプラザ】のドレッサーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
美しく整えて、さらに賢く使える。【アイリスプラザ】の2WayドレッサーデスクがAmazonに登場!
アイリスプラザのドレッサーは、ドレッサーとしてもデスクとしても使える、2Way仕様の多機能ドレッサーデスク。ミラーを開けばメイクスペースに、閉じれば作業用デスクとして活用できる。広々とした天板は、パソコン作業や読書にも最適。
大きな鏡は毎日のメイクに便利で、高低差のある天板下収納は小物から高さのあるボトルまで対応。浅型引き出しには化粧品やアクセサリーを、深型引き出しにはドライヤーやタブレットなどを収納できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スツールにも収納スペースを備え、高さのある雑誌や小物もすっきり収まる。座面は弾力があり、快適な座り心地で長時間の使用にも適している。
2口1500ワット対応のコンセント付きで、ヘアアイロンや携帯電話の充電にも便利。スライド式でほこりが入りにくく、使わない時も清潔に保てる。
開閉式ミラーには倒れを防止ストッパーと蝶番を採用。引き出しにはスライドレールを搭載し、スムーズな開閉が可能。見た目を美しく仕上げる目隠しシールも付属。
取っ手はカラーごとに異なり、ホワイトはクリスタルタイプでガーリーな印象に。ブラウンはアンティーク調で落ち着いた雰囲気を演出する。
カラーは明るくかわいらしいホワイトと、高級感のあるブラウンの2色展開。
鏡を閉じれば仕事モード、開けば私だけのメイク空間を演出する優秀なアイテムだ。
