決勝に進んだのは大阪マーヴェラスとNEC川崎！好調の2チームが21日の11時から最終決戦【皇后杯2025】

20日（土）、令和7年度皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド準決勝が行われた。

10:00から行われた第1試合では大阪マーヴェラスと埼玉上尾メディックスが対戦。第1セット序盤は埼玉上尾がリードするも、中盤にかけて大阪MVが逆転に成功しこのセットを先取。その勢いのまま第2、3セットも取り切りストレートで埼玉上尾をくだし、決勝に駒を進めた。

続いて行われた第2試合ではヴィクトリーナ姫路とNECレッドロケッツ川崎が対戦した。序盤こそリードを許したNEC川崎だったが、その後は安定した戦いを見せこちらもストレートで快勝。

あす21日の11時より京王アリーナTOKYOにて、大阪マーヴェラスとNECレッドロケッツ川崎の決勝戦が行われる。

● 準決勝 12月20日（土） 京王アリーナTOKYO

大阪マーヴェラス（大阪・SV） 3－0 埼玉上尾メディックス（埼玉・SV）

NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV）3－0 ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV）

● 決勝 12月21日（日） 京王アリーナTOKYO

大阪マーヴェラス － NECレッドロケッツ川崎【11:00開始予定】