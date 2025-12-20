株式会社TOBEは20日、株式会社ポニーキャニオンとの共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」を設立したことを公式サイトで発表、設立に伴い北山宏光（40）が同レーベルへ移籍する。

株式会社TOBEの滝沢秀明代表取締役もは「“RED”にはResonance（共鳴/音の響き）・Expression（表現）・Destiny（運命）という想いを込めています。音が響き合い、人の心が動き、そして新たな運命が切り開かれていくそのすべてが交差する場所として、このレーベル名を考えさせていただきました」とコメント。

「そして、『RED ON』は、北山宏光にとって新たな挑戦のステージでもあります。これまで積み上げてきた経験と表現力に、新しい刺激と出会いを重ね、より自由に、より深く、自分自身の音と言葉を響かせていくそのような未来を共に創っていけることに大きな喜びを感じています」とした。

北山の今後の活動については「2026年春より、新たな表現とビジョンを掲げた連続リリースを予定しており、本格始動に向けた動きがすでにスタートしている」とし、新たなアーティストビジュアルも公開した。

北山は23年8月31日をもって「Kis−My−Ft2」を脱退し、旧ジャニーズ事務所を退所。滝沢秀明氏が代表を務める「TOBE」への加入を同9月17日に発表。その後、11月にソロデビューした。