YouTuberの古川優香（28）が17日に投稿した動画で、「レベル3の重症みたいな感じやってんやん」と、子どもの頭のヘルメット矯正を始めたことを報告した。

【映像】古川優香、ヘルメット矯正している息子の姿

3月15日にYouTuberのサグワ（27）との結婚と妊娠を発表し、7月24日に第1子となる男の子の出産を報告していた古川。12月17日にはYouTubeチャンネルに「ご報告」と、動画を公開した。

ヘルメット矯正している息子の姿を公開

「子どもがヘルメット矯正を始めました。後ろちょっと片方が、そげてる感じやってんけど見てもらったら数値で出てきて。1から4のレベルで、4が頭の形があんま良くないみたいな感じやってんけど、レベル3の重症みたいな感じやってんやん。やったほうがいいって言われてやるつもりやったけど、いざ言われたら1日23時間とかヘルメットつけなあかんし、可哀想…やし。カウンセリングいったくせに悩みはじめて、やらんかったらすっごい後悔するやろうなと思ってやってみました」と、ヘルメット矯正を始めたことを報告した。

今のところ、子どもはヘルメットを嫌がらずにつけているそうだ。

古川の報告に、「しっかりしててステキなママだね」「綺麗な形になるといいね」「自分の頭矯正したい。今いろんなのあるからいいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）