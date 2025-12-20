セブン‐イレブンが「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を、12月26日（金）から全国の店舗で実施する。

セブンイレブンのちいかわコラボ第2弾 (C)nagano

今回は、原作に登場したスイーツをイメージした和洋のスイーツ5商品が勢ぞろいする。そのほかコラボ商品が順次発売され、スタンプラリーキャンペーンではお正月にちなんだ和装のちいかわたちがお目見えする。

「ちいかわのころころプチパンケーキ」は、ちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージし、食べやすいサイズにした商品で、ショコラとメイプルの２つの味が楽しめる。

ちいかわのころころプチパンケーキ（300.24円）12月23日（火）発売 (C)nagano

ハチワレがちいかわに“すっごい食べ物”として“共有”したかった「いなりあげもち」をイメージした「すっごい食べ物 いなりあげもち」と、ちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージした「もっちりホットク チョコレート」も登場する。

すっごい食べ物 いなりあげもち（259.20円）12月25日（木）発売 (C)nagano

もっちりホットク チョコレート（270円）12月25日（木）発売 (C)nagano

「いちごミルクプリン」は、ラッコが“一服”と言って飲んでいたいちごミルク、「跳ねる！でっかいざくざくカステラ」は、ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージしている。

いちごミルクプリン（280.80円）12月26日（金）発売 (C)nagano

跳ねる！でっかいざくざくカステラ（429.84円）12月30日（火）発売 (C)nagano

店舗内のスタンドPOPに記載された専用二次元コードを読み込むと、「LINE」上でオリジナルスタンプを集められる「ちいかわLINEスタンプラリー」も開催される。スタンプは1店舗につき1個で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、オデが正月用の装いとなった全4種類となる。異なる4店舗を巡ると全ての絵柄が揃うが、取得の順番はランダムとなる。

スタンプを2個集めると「ちいかわオリジナルスマホ壁紙」（全4種類）がもらえるほか、スタンプ4個で「ちいかわオリジナルスタンプセット」が当たる抽選に参加できる。ダウンロード期限と応募期限は、2026年1月15日（木）23時59分まで。

スタンプは全4種 (C)nagano

ちいかわオリジナルスマホ壁紙 (C)nagano

ちいかわオリジナルスタンプセット (C)nagano

また、セブン‐イレブン公式Xをフォローし、参加条件を満たして引用ポストすると、「ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ）」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも開催。応募受付期間は12月26日（金）から2026年1月8日（木）まで。

ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ） (C)nagano

そのほか、パッケージにちいかわたちがデザインされた「おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味」や、「明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味」、「鬼辛カレーポテトスティック」が登場する。

おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味（257円） (C)nagano

明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味（321円） (C)nagano

オリジナルグッズの「ちいかわステンレスタンブラー 」はパステルピンクとウォームレッドでそれぞれ違うデザインのイラストがプリントされている。「ちいかわオリジナルエコバッグ」はレジ袋風のデザインとなっている。



「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」キャンペーンは12月26日（金）から開催。コラボ商品の発売日はそれぞれ異なる。商品の価格は税込み。



(C)nagano

鬼辛カレーポテトスティック（327円） (C)nagano

ちいかわステンレスタンブラー パステルピンクver.（2420円）12月26日（金）発売 (C)nagano

ちいかわステンレスタンブラー ウォームレッドver.（2420円）12月26日（金）発売 (C)nagano