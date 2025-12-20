別注、キターーッ！【ROPÉ PICNIC × NEW ERA】大人が狙いたい「注目バッグ」

カジュアルコーデの相棒になるバッグが欲しい大人女性におすすめしたいのは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場している、ストリート系ブランド【NEW ERA（ニューエラ）】別注バッグ。カジュアルな素材ながらも上品見えが狙えるデザインと、合わせやすい黒で、使い勝手がよさそうです。

さり気ない刺繍デザインが上品な黒のリュック

【ROPÉ PICNIC】「LIGHT PACK 27L」\9,350（税込）

洗練されたデザインで、大人のカジュアルコーデに合わせやすいバックパック。さり気ないゴールドカラーの刺繍も、上品見えをサポートします。A4が入るデイリーに使いやすいサイズ感で、公式サイトによると「背負った時に野暮ったくならないスマートなシルエット」とのこと。合わせやすい黒で、淡色コーデの引き締め役にもおすすめです。

上品さも可愛らしさも両立した2WAYバッグ

【ROPÉ PICNIC】「2WAY DRAWSTRING POUCH」\6,600（税込）

コロンとした丸みのあるフォルムが可愛らしいバッグ。こちらも黒地にゴールドカラーの刺繍が施された上品なデザインで、甘くなりすぎないのがポイント。ショルダー紐は取り外しでき、肩掛けと手提げの2WAYで使えます。フロントとバックにポケットが付いており、小物の整理もしやすいです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M