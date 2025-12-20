気象予報士・穂川果音「14℃の日のコーデ」オフショル×スカートで美スタイル際立つ「何頭身？」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が12月20日、自身のInstagramを更新。オフショルダーを取り入れた冬のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美人気象予報士「スタイル抜群」気温に合わせたオフショルコーデ
穂川は「毎日、次の日のお天気に合わせて衣装をコーデしているよ〜」とコメントし、2日分のコーディネートを投稿。「12月16日14℃の日のコーデ」と記し「日差しの下では、少し暖かさを感じられる日。大好きなオフショルコーデにしたよ〜」と綴り、白のフリルが印象的なブラウンのオフショルダーにチェック柄のスカートを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「何頭身？」「真似したい」「肩出しが可愛い」「冬でもオフショルが似合う」「参考になる」「気温に合わせた工夫がすごい」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
