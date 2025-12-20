カジュアル派も着こなしやすい、ひと癖効いた【チェック柄のアイテム】
2025年はトラッドがブームを巻き起こしましたが、顔立ちや骨格からチェック柄に苦手を持つ人は少なくないよう。だったら、タータンチェックなどの英国の伝統的な柄ではなく、もう少しカジュアルなチェック柄から始めてはいかがでしょうか。
【レイ ビームス】チェック柄 × 花柄で、シンプルトップスと合わせても華やかに
「チェック フラワー プリント タイト スカート」各\14,300
チェック柄とフェミニンなフラワーパターンを組み合わせたタイトスカート。程よい光沢感と美しいドレープを生み出す落ち感のサテン生地を採用し、落ち着いた色合いにすることで大人な雰囲気で着こなせます。後ろウエストはゴムのため、締め付け感が少なく快適なはき心地です。
【ビームス ボーイ】気楽におしゃれに、アメカジテイストのネルのセットアップ
「ワーク チェック シャツ」\17,930、「ワーク チェック イージーパンツ」\16,940
【ビームス ボーイ】で毎年人気のワークチェックシリーズ。起毛感と厚みがありながらも柔らかいこだわりの生地を採用。シャツはヴィンテージワークシャツの魅力を落とし込み、ゆったりとしたサイズ感にしつつも、首回りや袖丈でバランスを取り着用しやすいシルエットに。イージー仕様のウエスト、ゆったりとしたストレートシルエットで楽に着用できるパンツです。
【ジャーナル スタンダード】マドラスチェック柄の共布スカーフがセットになったブラウス
「2WAYスカーフセットブラウス（スカーフ付き）」\14,300
同生地のマドラスチェック柄のスカーフがセットになったシャツブラウス。首元に巻くだけでトレンド感がアップして華やかに。それぞれ単品でも使えるので着こなしのバリエーションが広がります。
【レイ ビームス】カジュアルなオンブレチェック柄をサロペットにのせて
「チェック キャミソール サロペット」各\15,400
トレンド感溢れるオンブレチェック柄の生地を使用したサロペットは、ストラップを外しても着用できる2WAY。ゆったりとしたワイドパンツは、リラックスしつつも洗練された印象を与え、ウエスト部分に入った切り替えでスタイルアップが叶います。
【ビームス ボーイ】フリルとシャーリングが甘さを添えるシャツ
「チェック フリルカラー シャツ」\16,940
とろみのある素材感をゆったりと楽に着用できるリラックスシルエットにした、落ち着いたチェック柄が魅力のフリルシャツ。シャーリングでボリューム感のある袖が存在感たっぷりで、可愛いらしさとトラッドなムードを兼ね備えています。羽織りにもなり、ネック部分につけられた紐を結んでアクセントにしても。
【ビームス ボーイ】チェック柄にフリルをふんだんにあしらった三角形ストール
「フリル ストール」\10,780
深みのある色合いのチェック柄の生地を採用した、トライアングル型のストール。やや厚みのある生地で、ふんだんにフリルを施したボリューム感のあるデザインです。
チェック柄でありながら、デザインでトラッドすぎないムードを纏うアイテムばかり。気になる人はぜひチェックしてみては。
※価格はすべて税込みです