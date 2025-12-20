『ばけばけ』銀二郎が松江に帰ってくる 第61回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第61回（22日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
前回は、トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）のために、大雄寺に「水あめを買う女」を聞きに訪れる。花田旅館では、夜な夜なヘブンと怪談を語る喜びを平太（生瀬勝久）たちに伝え、トキは幸せの最中にいた。そんなトキの元に、錦織（吉沢亮）がヘブンのために怪談を話してほしいと頼みにやってくる。既に話し始めていると嬉しそうなトキだったが、怪談を語れば語るほどヘブンが日本を去るのが早まると教えられ、葛藤する。
今回は、夜な夜なヘブン（トミー・バストウ）に怪談を語るトキ（高石あかり）。しかし、ヘブンが怪談を記事に日本滞在記を書き終えてしまえば、日本を去ってしまうかもしれない。トキはヘブンに海外に帰ってしまうのか聞くに聞けない状況が続く。そんな中、かつて東京で別れた元夫である銀二郎（寛一郎）から、トキに手紙が届く。そこには、銀二郎が松江に帰ってくると書かれていた。銀二郎の目的は？
