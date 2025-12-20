テレ東『年忘れにっぽんの歌』マツケン×超とき宣伝がSPコラボ 氷川きよし3年ぶり登場で復活ステージ【出演者一覧】
テレビ東京は31日午後4時から、『第58回 年忘れにっぽんの歌』を放送する。
【画像】”夢のデュエット”を届ける！水谷千重子ファミリー
テレ東が誇る年末恒例歌特番も今年で58回目。今年は、昨年同様、相模女子大学グリーンホールで収録されたステージの模様に加え、11年ぶりに一部生放送で届ける。盛り上がる大みそかのリアルな空気とともに、スケールアップした「年忘れにっぽんの歌」を送る。
香取慎吾、純烈、ゴールデンボンバーなどさまざまなアーティストと「年忘れ」の舞台で競演してきた松平健。今年のコラボはなんと、人気アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）の6人と、この番組でしか見られない「マツケンサンバII」を披露しする。
『紅白歌合戦』の出場歌手も続々登場する。注目は2024年8月に歌手活動を再開した氷川きよし。2022年以来「年忘れ」に帰ってくる。「きよしのズンドコ節」では、会場からおなじみのきよしコールが。八代亜紀さんの名曲も情感豊かに歌い上げる。
100曲コンサート完唱の快挙も記憶に新しい天童よしみが登場。地元・大阪への愛が詰まった代表曲「道頓堀人情」を力強く歌い上げる。紅組歴代最多出場記録を更新中の石川さゆりは、能登の復興を願い歌い続ける「能登半島」を披露する。来年デビュー40周年を迎える坂本冬美は、ビリー・バンバンの名曲「また君に恋してる」を披露。今年9月に亡くなった菅原孝さんへの追悼を胸に熱唱する。
さらに、“紅白けん玉チャレンジ”でおなじみの三山ひろし、デビュー30周年ご当地ソングの女王・水森かおり、昨年に続き2回目の出場が決まった新浜レオンは、記念すべき紅白初出場の時に披露したヒット曲を届ける。また、闘病生活を経て、今年、歌手活動への復帰を果たした市川由紀乃も登場。自身のコンサートで必ず歌うという「命咲かせて」を歌う。
友近の親友・水谷千重子は、“夢のデュエット”を届ける。堀内孝雄とは「都会の天使たち」をムードたっぷりに歌唱。川中美幸とは海原千里・万里のヒット曲「大阪ラプソディー」を披露する。さらに盟友・倉たけし（ロバート・秋山竜次）と「もしかして PART II」、御崎進（藤井隆）とは「3年目の浮気」を熱唱。そんな仲間たちとの掛け合いに、客席から大爆笑が起こる。
そして、萬みきお（サンドウィッチマン・伊達みきお）は、あの千昌夫とデュエットする。実は千の弟子であることを公言している萬。その活躍ぶりを師匠・千も同じ東北人として喜んでいたといいます。ついに貴重な師弟共演が実現する。
■番組概要
【タイトル】『第58回 年忘れにっぽんの歌』
【放送日時】2025年12月31日（水）午後4時〜9時55分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【司会】徳光和夫、竹下景子、中山秀征
【出演】青山新、秋元順子、石川さゆり、市川由紀乃、一之森大湖、五木ひろし、伊藤咲子、イルカ、大月みやこ、丘みどり、柏木由紀、狩人、川中美幸、木村徹二、クミコ、倉たけし（ロバート 秋山竜次）、香西かおり、九重佑三子、伍代夏子、小林幸子、サーカス、堺正章、坂本冬美、島津亜矢、SHOW-WA、千昌夫、田辺靖雄、超ときめき▽宣伝部、天童よしみ、鳥羽一郎、中尾ミエ、なかざわけんじex.H2O、長山洋子、新沼謙治、新浜レオン、畠山みどり、氷川きよし、福田こうへい、藤あや子、細川たかし、堀内孝雄、BORO、前川清、松崎しげる、松平健、MATSURI、萬みきお（サンドウィッチマン 伊達みきお）、御崎進（藤井隆）、三沢あけみ、水谷千重子（友近）、水森かおり、三田明、三山ひろし、森口博子、山内惠介、山田太郎、山本リンダ、山本譲二 ほか（※50音順）
■氷川きよしコメント
「きよしのズンドコ節」は先輩方に横に並んでいただくというのはものすごく緊張するので、リハの時に「性格的に緊張しちゃうんですよね」って話したら、前川清さんが「気を遣わなくていいよ。もたれてくれたらいいよ！」と言ってくださって。もたれようと思っても、それどころじゃなくて必死でしたが（笑）、とにかくお客さまに届くようにという思いで歌わせていただきました。紅白歌合戦の大トリで「ズンドコ」を歌った以来の緊張感でしたね。でも本番になったら、川中美幸さんも「KIINA.！」と言ってくださったり、ものすごく温かい空気感の中で歌わせていただいて、すごく楽しかったです。
八代亜紀さんには、生前すごく可愛がっていただいて。私は絵を幼い頃からやっていたんですが、八代さんが「歌ばっかり根詰めてやると、いっぱいいっぱいになっちゃうだろうから、私があなたの絵の先生として教えたい」と言ってくださったんです。 それで何回か教室の方に行かせていただいたり、ごはんを食べたり…。八代さんはものすごく人格者で気さくな方で、そういうお人柄も知っている方への追悼という思いで、「舟唄」を歌わせていただきます。
【画像】”夢のデュエット”を届ける！水谷千重子ファミリー
テレ東が誇る年末恒例歌特番も今年で58回目。今年は、昨年同様、相模女子大学グリーンホールで収録されたステージの模様に加え、11年ぶりに一部生放送で届ける。盛り上がる大みそかのリアルな空気とともに、スケールアップした「年忘れにっぽんの歌」を送る。
香取慎吾、純烈、ゴールデンボンバーなどさまざまなアーティストと「年忘れ」の舞台で競演してきた松平健。今年のコラボはなんと、人気アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）の6人と、この番組でしか見られない「マツケンサンバII」を披露しする。
100曲コンサート完唱の快挙も記憶に新しい天童よしみが登場。地元・大阪への愛が詰まった代表曲「道頓堀人情」を力強く歌い上げる。紅組歴代最多出場記録を更新中の石川さゆりは、能登の復興を願い歌い続ける「能登半島」を披露する。来年デビュー40周年を迎える坂本冬美は、ビリー・バンバンの名曲「また君に恋してる」を披露。今年9月に亡くなった菅原孝さんへの追悼を胸に熱唱する。
さらに、“紅白けん玉チャレンジ”でおなじみの三山ひろし、デビュー30周年ご当地ソングの女王・水森かおり、昨年に続き2回目の出場が決まった新浜レオンは、記念すべき紅白初出場の時に披露したヒット曲を届ける。また、闘病生活を経て、今年、歌手活動への復帰を果たした市川由紀乃も登場。自身のコンサートで必ず歌うという「命咲かせて」を歌う。
友近の親友・水谷千重子は、“夢のデュエット”を届ける。堀内孝雄とは「都会の天使たち」をムードたっぷりに歌唱。川中美幸とは海原千里・万里のヒット曲「大阪ラプソディー」を披露する。さらに盟友・倉たけし（ロバート・秋山竜次）と「もしかして PART II」、御崎進（藤井隆）とは「3年目の浮気」を熱唱。そんな仲間たちとの掛け合いに、客席から大爆笑が起こる。
そして、萬みきお（サンドウィッチマン・伊達みきお）は、あの千昌夫とデュエットする。実は千の弟子であることを公言している萬。その活躍ぶりを師匠・千も同じ東北人として喜んでいたといいます。ついに貴重な師弟共演が実現する。
■番組概要
【タイトル】『第58回 年忘れにっぽんの歌』
【放送日時】2025年12月31日（水）午後4時〜9時55分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【司会】徳光和夫、竹下景子、中山秀征
【出演】青山新、秋元順子、石川さゆり、市川由紀乃、一之森大湖、五木ひろし、伊藤咲子、イルカ、大月みやこ、丘みどり、柏木由紀、狩人、川中美幸、木村徹二、クミコ、倉たけし（ロバート 秋山竜次）、香西かおり、九重佑三子、伍代夏子、小林幸子、サーカス、堺正章、坂本冬美、島津亜矢、SHOW-WA、千昌夫、田辺靖雄、超ときめき▽宣伝部、天童よしみ、鳥羽一郎、中尾ミエ、なかざわけんじex.H2O、長山洋子、新沼謙治、新浜レオン、畠山みどり、氷川きよし、福田こうへい、藤あや子、細川たかし、堀内孝雄、BORO、前川清、松崎しげる、松平健、MATSURI、萬みきお（サンドウィッチマン 伊達みきお）、御崎進（藤井隆）、三沢あけみ、水谷千重子（友近）、水森かおり、三田明、三山ひろし、森口博子、山内惠介、山田太郎、山本リンダ、山本譲二 ほか（※50音順）
■氷川きよしコメント
「きよしのズンドコ節」は先輩方に横に並んでいただくというのはものすごく緊張するので、リハの時に「性格的に緊張しちゃうんですよね」って話したら、前川清さんが「気を遣わなくていいよ。もたれてくれたらいいよ！」と言ってくださって。もたれようと思っても、それどころじゃなくて必死でしたが（笑）、とにかくお客さまに届くようにという思いで歌わせていただきました。紅白歌合戦の大トリで「ズンドコ」を歌った以来の緊張感でしたね。でも本番になったら、川中美幸さんも「KIINA.！」と言ってくださったり、ものすごく温かい空気感の中で歌わせていただいて、すごく楽しかったです。
八代亜紀さんには、生前すごく可愛がっていただいて。私は絵を幼い頃からやっていたんですが、八代さんが「歌ばっかり根詰めてやると、いっぱいいっぱいになっちゃうだろうから、私があなたの絵の先生として教えたい」と言ってくださったんです。 それで何回か教室の方に行かせていただいたり、ごはんを食べたり…。八代さんはものすごく人格者で気さくな方で、そういうお人柄も知っている方への追悼という思いで、「舟唄」を歌わせていただきます。