【ゴジュウジャー】第43話「決戦クオン！天使からの贈り物」あらすじ ついに吠とクオンが最後の対決
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第43話「決戦クオン！天使からの贈り物」が21日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第43話「決戦クオン！天使からの贈り物」予告
クリスマスモードのテガソードの里で、ゴジュウジャーたちは楽しそう。しかし吠（冬野心央）だけは、テガジューン（声：ゆかな）を取り込んだクオン（カルマ）のことで表情が暗い。兄弟は、かつてクリスマスに仲良く願い事を書いていたが、今では敵として戦わなければいけない。そんな吠とクオンは、ついに最後の対決に挑むことに！ほかのゴジュウジャーたちも、ブライダンの幹部たちと激しく戦う…！
そのころグーデバーン（声：KENN）は、ノーワンワールドでのテガジューンの悲しそうな表情を思い出し、自分に何かできることはないかと考え…!?
