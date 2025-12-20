北斗晶、冬野菜実った畑を披露 “大きすぎる”大根が話題「超デカイ」「どんな育て方をすればここまで」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が20日までに、自身のSNSを更新。大きな野菜が実った畑を公開した。
【写真】「超デカイ」北斗晶が披露した冬野菜実る畑＆“大きすぎる”大根
「昨日、夕食に使う野菜を収穫に行ったら寒さと乾燥で野菜もカリカリ」とつづり、畑の写真をアップ。立派に実ったキャベツや大根を披露した。
「大根は大きくなりすぎてました 引っこ抜いたらとにかくデカかったーーーー」と、“巨大”な大根を紹介。北斗の顔と比べたショットから、その大きさが想像できる。北斗は「どうやって食べるか!?」と悩んでいる様子だった。
投稿には、「凄すぎます」「超デカイ」「すごい大きな大根!!」「立派な大根ですね」「どんな育て方をすればここまで」などのコメントが寄せられている。
【写真】「超デカイ」北斗晶が披露した冬野菜実る畑＆“大きすぎる”大根
「昨日、夕食に使う野菜を収穫に行ったら寒さと乾燥で野菜もカリカリ」とつづり、畑の写真をアップ。立派に実ったキャベツや大根を披露した。
「大根は大きくなりすぎてました 引っこ抜いたらとにかくデカかったーーーー」と、“巨大”な大根を紹介。北斗の顔と比べたショットから、その大きさが想像できる。北斗は「どうやって食べるか!?」と悩んでいる様子だった。
投稿には、「凄すぎます」「超デカイ」「すごい大きな大根!!」「立派な大根ですね」「どんな育て方をすればここまで」などのコメントが寄せられている。