巨人の丸佳浩外野手（36）が20日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。相変わらずの満点パパぶりを見せて、ファンをほっこりさせた。

この日のテーマはクリスマス、大みそか、正月と大きなイベントが続く「年末年始の楽しみ」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受け、「（年末年始は）練習施設も閉まるんで。頭の発想から野球が消えるんで。心が解き放たれてる感じはありますね」と、まずは練習熱心な丸らしいコメントから始まった。

そして、小学校の同級生でもある愛妻と子だくさんで知られるマイホームパパだけに、起きた瞬間から「家のタイムスケジュールを頭の中で組み立てます」と年末年始は野球を忘れて家事に集中していると明かした。

これに辻岡アナは「えぇっ！！！ダメダメダメダメダメ！何も考えちゃダメッ！」と慌てて制止。だが、丸は「いやいやいや。やっぱり年末年始ってゴミの収集日とか変則になったりするから。把握しとかなきゃいけないじゃないですか」と冷静に対応した。

「分かります？」（丸）「燃えるゴミの日、とか」（辻岡アナ）「そうそうそう。（逃したら）凄いあとになっちゃうとか。あるじゃないですか」（丸）

クリスマスについては「クリスマスツリー飾りますし。みんなサンタさんに手紙書いて。クッキーと牛乳かなんか置いといて待ってますよ、サンタさんを」と子供たちの可愛らしい様子も明かした佳浩パパ。

クッキーと牛乳を子供たちが用意するのは「サンタさんが来てプレゼント来た用に“ありがとう”っていう意味で。これ食べてね、飲んでねって」という可愛い心遣い。

子だくさんだけにそれを全部食べたら夜におなかもふくれてしまうが、「（サンタさんは）おなかパンパンじゃないですか？多分」と笑顔の満点パパだった。