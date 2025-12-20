れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が20日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）に出演し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について「パフォーマンスやめて」と切って捨てる場面があった。

番組には同党の山本太郎代表が出演予定だったが体調不良のため大石氏が急きょ代役として出演。冒頭でMCの東野幸治に「高市政権になってから国会いかがですか？」と振られると、「高市政権になっても嘘ばっかやないか！茶番ばっかやないか！っていう、一言で言うとそうなんですけど」と勢いよく持論を展開した。

「朝の情報番組でさわやかなやつやから、バトルとちゃうからって何回もテレビ局に言われた」と出演前に局側から“注意”を受けたことも明かし、笑いを誘った。

そしてれいわが反対している議員定数削減法案がトークテーマになると「身を切る改革 パフォーマンスやめて」のフリップを出して改めて反対の立場を表明。“いらない議員”として問題になるような国会で居眠りをしている議員は「たいてい小選挙区を通っている人」だとし「組織とお金があるから小選挙区で（選挙に）通る。人によると思いますが、言われてるような（居眠り議員）のは軒並み小選挙区です」と主張してスタジオをざわつかせる一幕もあった。

同じくスタジオ出演した日本維新の会代表の吉村洋文氏を横にして「定数削減をだいぶ引っ張ってこれからもやります、っていう話で。このネタでしばらくやっていきます、みたいな」と話し、「だけど国会の中で補正予算の議論とかちゃんとできてない。高市政権の補正予算は庶民の負担増とか切り捨てとかいっぱいあるんですよ」と強調。

「定数削減にばっかり目を取られてふたを開けたら余計増税になってる」と議員定数削減の議論の裏で増税が進行していると指摘していた。