「どこの女優さんかと思った！」柔道パリ五輪女子金メダリストの“激変”ドレス姿にファンあ然「素敵なオトナの女性」「華がある」

出口はパリ五輪で金メダルに輝いた(C)Getty Images

昨年夏のパリ五輪でカナダ代表として柔道女子57キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタの“激変”姿が話題を呼んでいる。

12月19日、スタイリッシュな黒のドレスに赤の光沢のあるブラウスを合わせたショットを自身のインスタグラムに投稿。

これは映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の吹替版完成披露試写会に参加した様子としながら、その際に着用したドレス姿を披露しながら、「これが私だと本当に信じられない。そして、この服はなんてかわいいのだろう」と驚きを交えた感想をつづっている。