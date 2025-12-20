「どこの女優さんかと思った！」柔道パリ五輪女子金メダリストの“激変”ドレス姿にファンあ然「素敵なオトナの女性」「華がある」
出口はパリ五輪で金メダルに輝いた(C)Getty Images
昨年夏のパリ五輪でカナダ代表として柔道女子57キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタの“激変”姿が話題を呼んでいる。
【写真】本当に激変！シックなドレス姿で凛とした美しさが際だつ出口の姿
12月19日、スタイリッシュな黒のドレスに赤の光沢のあるブラウスを合わせたショットを自身のインスタグラムに投稿。
これは映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の吹替版完成披露試写会に参加した様子としながら、その際に着用したドレス姿を披露しながら、「これが私だと本当に信じられない。そして、この服はなんてかわいいのだろう」と驚きを交えた感想をつづっている。
出口といえば大外刈りなどの立ち技を得意とし、昨夏のパリ五輪では見事、カナダ柔道史上初の金メダリストに輝いたことも記憶に新しい。
普段の柔道着などとまた違った新たな魅力を伝える姿にはフォロワーの間からも「すごっ！！」「どこの女優さんかと思ったー！」「素敵な大人の女性」「華がある」「凄くおきれいです」「格好良さの幅が凄くて憧れる」など、反響が広がっている。
