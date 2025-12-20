カーショーにWBCで“現役復帰”を促す提案「米国代表としてプレーするべきだ」保険が通らず23年大会は出場できず

米メディアがカーショーにWBC米国代表入りを提案した(C)Getty Images

今季限りで現役引退したドジャースのレジェンド左腕、クレイトン・カーショー氏に対し、WBC米国代表入りを促す報道があった。

米メディア『True Blue LA』は「クレイトン・カーショーは米国代表としてプレーするべきだ」と題した記事を掲載し、「もしカーショウがWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）でプレーしたいと願っているのなら、今こそがその時だ」と綴った。

同メディアは「カーショーは2023年のWBCの際、保険の問題によって出場を阻まれた」と指摘し、ケガの経歴を理由に保険が通らず、WBC出場が叶わなかったことを紹介した。

だが、現在は違う。「引退したことで、保険の問題はもはや無意味となった。MLBの選手契約は保障されていて、引退して父親となった今、彼の時間は自分自身のものだ。現在、家族以外に誰に対しても義務を負っていない彼が、もしマーク・デローサ監督（米国代表）に電話をかけて『国のために野球をしたいんだ』と言いたいのであれば、今こそがそのチャンスなのだ」と主張した。